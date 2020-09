Eine Dating-App mit Gentest

Das Erbgut zu sequenzieren, wird immer billiger. Das schafft Raum für neue Geschäftsideen.

Von Stephanie Kusma



Es war nur ein Halbsatz in einem großen Interview; eine Randbemerkung, die plötzlich zur Schlagzeile wurde: „Eine neue Dating-Plattform will potenzielle Partner anhand genetischer Daten auswählen“ – so oder ähnlich lauteten die Titel. Ganz so hatte George Church, prominenter Genetiker von der Harvard University, das in seinem Interview mit den Journalisten von „60 Minutes“ natürlich nicht gemeint.

Vielmehr will er im Rahmen einer Dating-Plattform mittels Erbgutabgleich vermeiden, dass aus zwei Menschen ein Paar wird, wenn ihre gemeinsamen Kinder ein besonders hohes Risiko für schwere Erbkrankheiten hätten ...