Mit 66 Jahren fängt ihr Leben nicht erst an! Großherzogin Maria Teresa ist vielfältig engagiert, wie ein Blick ins digitale Fotoalbum beweist.

Zum 66. Geburtstag

Einblicke ins Leben der Großherzogin

Michael JUCHMES

(LW) - Nein, Udo Jürgens muss an dieser Stelle nicht zitiert werden: Großherzogin Maria Teresa steht mitten im Leben. Mit 66 Jahren - Geburtstag: 22. März - ist die gebürtige Kubanerin, die über New York und Genf schließlich vor mehr als vier Jahrzehnten ins Großherzogtum kam, derzeit häufig im Dienst der guten Sache unterwegs.

7 Emotionales Treffen: Die Großherzogin trifft auf zwei Überlebende der jesidischen Glaubensgemeinschaft. Foto: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

um weitere Bilder zu sehen. Emotionales Treffen: Die Großherzogin trifft auf zwei Überlebende der jesidischen Glaubensgemeinschaft. Foto: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue Mit Blumen beschenkt – beim Besuch im Foyer Ermesinde. Foto: Maison du Grand-Duc/Marion Dessard Beim Besuch des Ökodorfes „BENU Village“ in Esch/Alzette. Foto: Maison du Grand-Duc/Kary Barthelmey Mit einem Lächeln: ein UNESCO-Treffen in Paris. Foto: UNESCO Am Weltfrauentag, dem 8. März, besuchte die Großherzogin die Maison Sichem in Helmsingen und unterhielt sich vor Ort mit Frauen und Kindern. Foto: Maison du Grand-Duc/Marion Dessard Seit 2005 ist die Großherzogin – hier mit Sohn Guillaume und Enkel Charles – Schirmherrin des „Bazar International“. Foto: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue Digitales Engagement: In Pandemiezeiten ist Großherzogin Maria Teresa natürlich auch online aktiv – hier etwa bei einem Symposium der Universität Luxemburg zum Thema „Egalité des genres et la pandémie“. Foto: Maison du Grand-Duc/Marion Dessard

Die fünffache Großmutter ist vielseitig sozial engagiert. Besonders am Herzen liegt dem Geburtstagskind der Kampf für die Rechte von Frauen und Mädchen. Kein Wunder also, dass sie 1997 ob ihrer zahlreichen Tätigkeiten zur Sonderbotschafterin der UNESCO ernannt wurde, 2007 zudem zur „Eminent Advocate for Children“ der UNICEF.

6 Am 7. Oktober 2000 wurde Erbgroßherzog Henri zum Großherzog ernannt. An seiner Seite: die neue Großherzogin Maria Teresa. Foto: LW-Archiv

um weitere Bilder zu sehen. Am 7. Oktober 2000 wurde Erbgroßherzog Henri zum Großherzog ernannt. An seiner Seite: die neue Großherzogin Maria Teresa. Foto: LW-Archiv Der damalige Erbgroßherzog Henri und Erbgroßherzogin Maria Teresa mit ihrem ersten Sohn, Prinz Guillaume. Foto: LW-Archiv Mutter-Tochter-Porträt: Großherzogin Maria Teresa mit Prinzessin Alexandra. Foto: LW-Archiv Stolze Mama: 1991 bei der Taufe von Prinzessin Alexandra zwischen dem damaligen Erbgroßherzog Henri und Großherzogin Joséphine Charlotte. Foto: LW-Archiv Am Valentinstag 1981 heiratete die gebürtige Kubanerin María Teresa Mestre Batista Prinz Henri, den Erbgroßherzog von Luxemburg. Foto: LW-Archiv Vor einigen Jahren beim traditionellen Sommerurlaub in Cabasson (F): Großherzogin Maria Teresa gibt Enkelin Amalia, Tochter von Prinz Félix und Prinzessin Claire, ein Küsschen. Foto: Cour Grand-Ducale/David Niviere/LW-Archiv

Nicht zuletzt machte sie auch ihr Einsatz für „Stand Speak Rise Up!“, eine Organisation, die sich dem Kampf gegen sexuelle Gewalt in Konfliktgebieten verschrieben hat, auf internationalem Parkett zu einer gern gesehenen Botschafterin für Gerechtigkeit.

