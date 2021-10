Videospiele, Gesellschaftsspiele, einfach aus Spaß oder im Wettbewerb - am Wochenende dreht sich in den Rotondes alles ums Vergnügen.

Panorama 24

„Game on” in den Rotondes

Ein Wochenende im Zeichen der Spiele

Videospiele, Gesellschaftsspiele, einfach aus Spaß oder im Wettbewerb - am Wochenende dreht sich in den Rotondes alles ums Vergnügen.

(Sch) - Am Wochendende wird gespielt - das zumindest haben sich die Veranstalter von „Game on“ auf die Fahne geschrieben. Das Event findet am Samstag und Sonntag in den Rotondes in Luxemburg statt (9. Oktober, 14 bis 24 Uhr, 10. Oktober, 10 bis 17 Uhr).

Klicken Sie sich durch die Bilder des Events:

24 Fotos: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron Fotos: Alain Piron

Organisiert wird das Spielewochenende von der „Spillfabrik“, Social Gaming Luxembourg, Videogames.lu, dem Service Foyers scolaires – Département CAPEL (Centre d’animation pédagogique et de loisirs), der Stadt Luxemburg und den Rotondes.

Neben einer Ausstellung mit Werken von Camille Chaussy können Besucher auf dem Spielemarkt auf Entdeckungsreise gehen und auch längst vergessene Spielschätze wiederfinden. Beim Ausprobieren der Gewinner des „Spiel des Jahres 2021“-Preises und verschiedener Videospiele liegt der Akzent vor allem darauf, gemeinsam etwas zu unternehmen. Horesca Luxembourg stellt das neue „Bistrospill“ vor und an zahlreichen Infoständen geht es um Themen wie digitales Lernen oder Spielsucht.

10 Gratis-Aktivitäten für die ganze Familie Ein unterhaltsamer Ausflug muss keineswegs immer teuer sein. Vor allem nicht mit unseren zehn Tipps, die keinen Cent kosten.

Ein riesiges Puzzle gehört ebenso zum Angebot wie ein „Yu-Gi-Oh“-Turnier und spezielle Holzspiele für Kinder. Einige Aktivitäten des Wochenendes, etwa diverse Rollenspiele und das Pub Quiz, sind aufgrund der sanitären Maßnahmen nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Aber auch spontane Besucher werden unter den restlichen Angeboten bei freiem Eintritt sicher fündig.

Am Eingang der Veranstaltung wird ein CovidCheck-Zertifikat verlangt, alternativ stehen Selbsttests (unter anderem auch für Kinder ab 6 Jahren notwendig) kostenfrei zur Verfügung.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.