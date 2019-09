Ein entlaufener Panther hat den Einwohnern der nordfranzösischen Stadt Armentières an der belgischen Grenze einen gehörigen Schrecken eingejagt. Der Besitzer der Wildkatze ist flüchtig.

Ein Panther auf Wanderschaft

Die Bewohner mehrerer Dachgeschosswohnungen im nordfranzösischen Armentières staunten nicht schlecht, als am Mittwochabend auf einmal ein schwarzer Panther vor ihren Fenstern vorbeispazierte.

🚨 [Intervention hors norme]

Une panthère sur les toits d'Armentières



Appelés à 18h23 pour animal dangereux, les sapeurs-pompiers du Nord sont confrontés à un félin de grande taille se baladant sur les chéneaux d'habitation. pic.twitter.com/KhhB8beiET — SDIS 59 (@Sdis59) September 18, 2019

Der herbeigerufene Amtstierarzt konnte die Raubkatze mittels eines Betäubungspfeils schnell außer Gefecht setzen. Derzeit kümmert sich der Tierschutz um den Ausreißer - denn der Besitzer des etwa sechs Monate alten Tieres ist derzeit flüchtig, wie die örtliche Präfektur mitteilt.

Und das offenbar genau so spektakulär wie sein Haustier: Eine Person, die sich in der Wohnung aufgehalten hatte, aus der der Panther wahrscheinlich ausgerissen war, habe sich "überstürzt" aus dem Fenster aus dem Staub gemacht, bevor die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, so die Feuerwehr in einem Medienbericht.

Imagine t’es tranquille chez toi à Armentières et là une panthère noire passe devant ta fenêtre. 😱 pic.twitter.com/fdQubGyvRZ — Victor Lefranc (@VictorLefranc) September 19, 2019