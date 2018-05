Zu ihrem Erfolg gehört eine gewisse Unnahbarkeit. So als sei Grace Jones mehr Mythos und Kunstfigur als ein Mensch aus Fleisch und Blut. Auch das Altern scheint ihr ein wenig fremd – und das auch noch mit 70 Jahren. An diesem Samstag feiert sie Geburtstag.

Panorama 1 2 Min.

Ein lebender Mythos

Zu ihrem Erfolg gehört eine gewisse Unnahbarkeit. So als sei Grace Jones mehr Mythos und Kunstfigur als ein Mensch aus Fleisch und Blut. Auch das Altern scheint ihr ein wenig fremd – und das auch noch mit 70 Jahren. An diesem Samstag feiert sie Geburtstag.

von Rainer Holbe



Grace Beverly Jones erblickt das Licht der Welt in Spanish Town, einer Stadt auf der Insel Jamaika. Ihre Eltern verlassen die Insel in Richtung USA und holen einige Jahre später auch ihre Kinder nach. Schon als kleines Mädchen interessiert sich Grace für Mode. Ihre Mutter Marjorie ist eine begabte Näherin, von der sie sich früh ganz viel abguckt. Doch ihr eigentliches Interesse gilt dem Show-Geschäft.



Im Onandaga Community College in Syracuse spielt sie in der Theater-AG und geht mit der Gruppe The Ruskin Players auf Tournee. Als „Grace Mendoza“ tritt sie später als Go-Go-Tänzerin in Nachtclubs auf und bewirbt sich um Model-Jobs. Der Start einer Karriere in der Welt des schönen Scheins.

Als ein Vorsingen bei einem Musikproduzenten scheitert, flieht sie nach Paris. Für die Model-Castings muss sie sich selbst einkleiden. Gemeinsam mit Jerry Hall klappert sie die Secondhandläden ab. Und die Modeleute in Paris lieben ihren Stil. Plötzlich tragen alle Models in der Show Hauben wie aus den 1920er- und 1930er-Jahren. Dabei hatte Grace ein solches Ding nur aufgesetzt, weil sie fror.

Eine eindrucksvolle Karriere

In dem vor wenigen Monaten veröffentlichten Dokumentarfilm "Grace Jones: Bloodlight and Bami" teilt der Hollywood-Star seine schillernde Lebensgeschichte mit den Zuschauern und spricht über ein Treffen mit dem FBI, verpasste Konzerte im All und was sie ihrer Mutter in den Tee mischt, wenn diese mal nicht schlafen kann.



Auch mit 70 Jahren ist Grace Jones noch auf der Bühne aktiv. In diesem Sommer tritt sie gleich bei mehreren Festivals auf. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

In "Bloodlight and Bami" spricht sie auch über ihre Lieder, die ihre eingefleischten Fans auch nach 30 Jahren immer wieder von ihr hören wollen: "Pull Up to the Bumper" oder "Slave to the Rhythm". "Meine Songs sind wie meine wunderschönen Kinder, derer ich nie überdrüssig werde", sagt sie. "Wenn meine Stimme zum Beispiel mal nicht so fit ist, kann es schon mal vorkommen, dass ich einen Song spontan rappe. Oder ich singe ihn im Opern-Stil."

Sie erinnert sich im Film an ihre zahlreichen Alben, die sie aufgenommen hat und auch an die Filme, von denen der James-Bond-Streifen "A View to a Kill" ihr weltweit ein noch größeres Publikum einbrachte.

"Ich lebe in der Gegenwart"

Egal, ob als Sängerin oder als Stilikone – Grace Jones wirkt auch an ihrem 70. Geburtstag so zeitlos und so cool wie in den 1970er- und 1980er Jahren. Gibt es dafür ein Rezept? "Ich lebe in der Gegenwart und blicke nach vorne, in die Zukunft", erklärt sie. "Ich trete nicht in Retro-Shows auf, sondern bei Festivals wie ,Afropunk‘ oder ,Wilderness‘, denn da tummeln sich die jungen Leute von heute. Das ist meine Welt, nicht die Erinnerung an irgendetwas, das längst vorbei ist."

Immer wieder beruft sie sich auf ihre "großartigen Gene", auf den Vater, der Amateurboxer gewesen ist, bevor er Priester wurde und der bei seinem Tod mit 84 Jahren deutlich jünger aussah. Auch die Mutter habe mit ihren 88 Jahren "keine einzige Falte". Ihr Lebensstil – so räumt sie ein – sei freilich ein anderer als der ihrer frommen Eltern. Doch sie tue viel für ihre Fitness: "Heute ist mir Schwimmen das Wichtigste, am liebsten im Meer. Zwei Stunden im Ozean tun Wunder." Und auf die Frage, was das Altern für sie bedeute, antwortet sie: "Für mich gibt es keine Zeit, nur Raum. Schwebend im endlosen Wasser."