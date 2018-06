Der Mensch als Ware. Abgefertigt für viel Geld. Verschifft in Richtung Ungewissheit, mit dem bescheidenen Ziel vor Augen, dem Tod in Syrien, Afghanistan oder der Hungersnot in Afrika zu entfliehen. Europa als rettende Insel in der Brandung. Nicht selten jedoch endet die unbeliebte Fracht tödlich.