Ein Konzert zum 100. Thronjubiläum von Großherzogin Charlotte

Sowohl der Sohn als auch der Enkel von Großherzogin Charlotte wohnten am Freitagabend einem Konzert zum 100. Thronjubiläum der Großherzogin bei.

(NW) - Nur noch zu ganz besonderen Anlässen begibt sich Großherzog Jean in die Öffentlichkeit, um einer Veranstaltung beizuwohnen. Welchen würdigeren Anlass gäbe es dazu als das 100. Thronjubiläum seiner Mutter, der Großherzogin Charlotte?



24 Konzert in der Méchelkierch zum 100. Thronjubiläum von Großherzogin Charlotte. Foto: Laurent Blum

Zu ihrem Gedenken fand am Freitagabend ein Konzert der Militärmusik in der Méchelskierch in Luxemburg-Stadt statt, zu dem auch Großherzog Henri und seine Frau Großherzogin Maria Teresa erschienen. Es dirigierte Lieutenant-Colonel Jean-Claude Braun.