Ein Selfie mit Königin Máxima? Nach Jubel von rund 250 Schaulustigen nahm das niederländische Königspaar bei seinem Rheinland-Pfalz-Besuch ein Bad in der Menge. Den Abend verbringen die beiden in Trier.

Ein Königspaar zum Anfassen

Royal-Fans, die beim Luxemburger Staatsbesuch von König Willem-Alexander und Königin Máxima im Mai 2018 keinen Blick auf das niederländische Königspaar erhaschen konnten, sollten sich am Donnerstagmorgen auf den Weg nach Trier machen. Die beiden Blaublüter befinden sich nämlich derzeit auf Tour durch Rheinland-Pfalz und das Saarland - und zeigten sich schon am ersten Tag bei ihrer Ankunft in Mainz überaus gut gelaunt und volksnah:

6 König Willem-Alexander (2.v.l.) und Königin Máxima winken neben Malu Dreyer, der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, und ihrem Ehemann Klaus Jensen den jubelnden Zuschauern zu. Foto: dpa

Das niederländische Königspaar zeigte sich kurz nach der Ankunft in Mainz glänzender Laune - und so unterbrachen die beiden das offizielle Programm für ein kurzes Bad in der Menge. Ein Selfie mit Königin Máxima? Offensichtlich kein Problem für den volksnahen Royal. Nicht zu übersehen: Die Königin hatte Spaß. Bis einschließlich Freitag werden die niederländischen Royals durch Rheinland-Pfalz und das Saarland reisen. Mit schicker Sonnenbrille zum ausladenden Hut versprühte Königin Máxima royalen Glamour am Rhein.

Empfangen wurden König Willem-Alexander und Königin Máxima von der deutschen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihrem Ehemann Klaus Jensen. Themenschwerpunkte der dreitägigen Reise sind die Digitalisierung der Industrie, Biowissenschaften, e-Health und Altenpflege. Ein wichtiger Anknüpfungspunkt soll laut Aussagen des Königshauses „der Transformationsprozess weg von der alten Industrie hin zur digitalen Wirtschaft, den Rheinland-Pfalz und das Saarland derzeit erleben“, sein.

Am ersten Tag stand eine Bootstour auf dem Rhein durch das UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal auf dem Programm. Dabei tauschten sich die Royals mit deutschen und niederländischen Vertretern von Hafenbetrieben, Behörden, der Industrie und der Binnenschifffahrt über Nachhaltigkeit und Innovationen in diesen Bereichen aus. Im Anschluss besichtigte das Königspaar in Bernkastel-Kues an der Mosel einen Weinberg und unterhielt sich mit Winzern über die Themen "Zusammenarbeit, Klima und technologische Entwicklungen in der Weinwirtschaft".

Wein aus den Niederlanden



„Als junges, aufstrebendes Weinbauland haben die Niederlande der Kompetenz und Innovationskraft deutscher Winzer viel zu verdanken“, sagte König Willem-Alexander. Bislang wird vor allem im Süden der Niederlande, auf Hügeln in Maastricht, Wein angebaut. Es wird erwartet, dass der Weinbau in den Niederlanden mit dem Klimawandel an Bedeutung gewinnt.

Am Mittwochabend treffen der König und die Königin schließlich in Trier ein, wo sie an einem Dinner der niederländischen Handelsdelegation und ihrer deutschen Partner teilnehmen werden.

Royaler Besuch für Karl Marx

Die größte Chance, dem Königspaar während des Trier-Besuches zujubeln zu können, bietet sich im Laufe des Donnerstagvormittags. Zunächst besichtigen König Willem-Alexander und Königin Máxima die Porta Nigra, den Dom und die Liebfrauenkirche, bevor sie mit dem Besuch der Karl-Marx-Ausstellung im Rheinischen Landesmuseum ihre Stadtvisite abschließen. Als weitere Stationen sind am Donnerstag Saarbrücken und Saarlouis eingeplant.