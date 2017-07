(dpa) - Wie das bei Königen so ist: Als Normalsterblicher bekommt man sie nun doch eher selten zu Gesicht. Dabei gehört Thailands neuer Regent Maha Vajiralongkorn zu den Monarchen, die sich besonders rar machen. In den ersten acht Monaten trat er nur bei wenigen Anlässen in der Öffentlichkeit auf – ganz anders als sein volksnaher Vater, König Bhumibol, der das Land bis zu seinem Tod im Oktober 2016 sieben Jahrzehnte lang geführt hatte.

Trotzdem ist Rama X., so der offizielle Name des aktuellen Oberhaupts, omnipräsent. Überall sieht man inzwischen Porträts. Sogar von Hochhäusern blickt er herab. Streng und überlebensgroß, meist in goldenem Ornat, manchmal auch in Uniform, sehr weiß und mit sehr vielen Orden.



Ein überlebensgroßes Porträt in einer Shopping Mall.

Foto: Reuters

An diesem Freitag erreicht das Vorhaben, den König seinen 67 Millionen Untertanen näher zu bringen, einen Höhepunkt. Maha Vajiralongkorn Bodin Dradebaya Warangkun – was in etwa so viel heißt wie „Der König der Blitze, Abkömmling allmächtiger Gottheiten“ – feiert 65. Geburtstag. Der Tag wurde zum Feiertag erklärt. Zudem sollen alle Thais die Nationalflagge hissen.

Der asiatische Prinz Charles

Dabei galt es bis vor einer Weile noch keineswegs als ausgemacht, dass der einzige Sohn von Bhumibol und Königin Sirikit den Thron erben würde. In 44 Jahren als Kronprinz wurde er zunehmend als Art asiatischer Vetter von Prinz Charles beschrieben, von dem man bis heute nicht weiß, ob er jemals König wird. Zudem erwarb er sich im Lauf der Zeit einen Ruf als Lebemann: Heute hat er drei Ehen hinter sich, aus denen fünf Söhne und zwei Töchter hervorgingen. Mit der jetzigen Lebensgefährtin Suthida ist er wohl nicht verheiratet.



Buddhistische Mönche - und nicht der König - erhalten Almosen (Geschenke) von den Gratulanten.

Foto: AFP

Das Paar verbringt viel Zeit in Bayern, wo des Königs zwölfjähriger Sohn auf eine Privatschule geht. Am Starnberger See besitzt der wahrscheinlich reichste König der Welt (geschätztes Vermögen: mehr als 35 Milliarden Euro) eine Villa. Immer wieder tauchen von dort Bilder auf, die ihn in wenig standesgemäßer Garderobe zeigen. Zuhause in Thailand dürfen solche Fotos nicht veröffentlicht werden. König und Familie werden durch einen sehr streng auslegbaren Artikel im Strafgesetz geschützt. Auf „Majestätsbeleidigung“ stehen bis zu 15 Jahre Haft.

Wie die Offiziellen ihren König gerne sähen, erfährt man am besten im Kino. Vor jedem Film wird hier ein Zusammenschnitt mit Bildern aus seinem Leben gezeigt: der loyale Sohn an der Seite des Vaters, der gläubige Buddhist in Mönchsgewand und mit geschorenem Kopf, der erfolgreiche Soldat im Einklang mit der Armee. Und: der gütige Herrscher, hinabgebeugt zu den Untertanen.



Vor einigen Tagen wurden zu Ehren des Königs Schildkröten ins Meer freigelassen. Sie stehen symbolisch für ein langes Leben.

Foto: Reuters

Vor allem der Punkt mit dem Militär ist wichtig. Zwar wurde die absolute Monarchie schon vor acht Jahrzehnten abgeschafft. Trotzdem hat das Königshaus eine hochpolitische Rolle. Ohne dessen Gunst kann in Bangkok keine Regierung überleben – auch die Militärs nicht, die seit 2014 wieder an der Macht sind. Maha Vajiralongkorn ist immer noch ein König im Werden.



Die Popularität seines Vaters hat er nicht geerbt. Auch die offizielle Krönung steht noch aus. Sie wird frühestens nach der feierlichen Einäscherung des Leichnams Bhumibols stattfinden. Die meisten tippen auf einen Termin im Dezember oder Januar. Mit Sicherheit könnte dies derzeit nur einer sagen: der ungekrönte König selbst.