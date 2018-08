Joe Geimer hat die zwölfte Tour de France als „Wort“-Redakteur begleitet und dabei mehr als 90 000 Kilometer zurückgelegt und in rund 200 Hotelbetten geschlafen. Ein Interview.

Ein Jahr seines Lebens

200 Hotelbetten in zwölf Jahren sind eine recht beeindruckende Zahl. So viele verschiedene Unterkünfte hat Journalist Joe Geimer in all den Jahren bei der Frankreich-Rundfahrt erlebt. Diese zu verfolgen ist auch eine logistische Herausforderung. Nun hat der 36-Jährige seine zwölfte Tour de France beendet – als Beobachter für das „Luxemburger Wort“. Die „Grande Boucle“ bietet für Medienschaffende mehr Herausforderungen als nur das tägliche Wettrennen gegen den Redaktionsschluss. Ist der Artikel erst geschrieben, beginnt der zweite Teil des Tages: Eine oftmals sehr lange Fahrt ins Hotel und die Suche nach einem Restaurant, das noch geöffnet hat.



Joe Geimer, unmittelbar nach der diesjährigen Tour de France haben Sie getwittert, dass Sie damit ein Jahr ihres Lebens bei der Tour verbracht hätten. Schwang da etwas Bedauern mit – oder war es doch eher Melancholie?



Wohl beides. Während einer Tour de France erreicht man jedes Jahr einen Punkt, meist in der zweiten Woche, an dem man nur noch nach Hause möchte. Die Mühen und Strapazen haben dann die Oberhand gewonnen. Aber kaum ist man zu Hause, freut man sich wieder auf das nächste Jahr.



Sie haben von zwölf Monaten geschrieben, nun macht die Tour ja jährlich eigentlich nur drei Wochen aus ...



Für jemanden wie mich, der die Rundfahrt integral begleitet, dauert sie tatsächlich rund einen Monat. In etwa vier Tage vor der ersten Etappe muss man da sein, beim sogenannten Grand Départ. Man kehrt erst am Tag nach der Ankunft auf den Champs-Elysées zurück. So kommt man schon auf vier Wochen, oder zumindest 26 oder 27 Tage.



Das hört sich auch nach einer Menge Kilometern an, die sie während dieser Zeit zurücklegen müssen ...



Dieses Jahr waren es 7 700. Damit hatten wir einen Mittelwert erreicht. In der Regel sind es zwischen 7 500 und 8 000 Kilometer. Das sind deutlich mehr als die Fahrer auf ihrem Rennrad, aber das hat seine Gründe. Einerseits kommt die Hin- und Rückreise nach Luxemburg hinzu, dann die Fahrten zwischen den einzelnen Etappen und über die Ausweichstrecken.



Was verstehen Sie unter Ausweichstrecken?



Als Journalist sieht man vom eigentlichen Rennen sehr wenig. Wir fahren zum Start, informieren uns, führen Gespräche und sehen die Fahrer abfahren. Wenn diese gestartet sind, fahren wir über eine alternative Strecke, die der Veranstalter vorschlägt, direkt zum Etappenziel, wo wir auf die Teilnehmer warten. Das Rennen verfolgen wir dann auf der Ziellinie oder dem Pressezentrum auf dem TV-Schirm.



Sie haben alleine durch die Tour in zwölf Jahren mehr als 90 000 Kilometer auf den Straßen Frankreichs verbracht. In dieser Zeit haben Sie wohl viele Hotels kennengelernt?



Es werden wohl so um 200 verschiedene gewesen sein. Diverse Orte kehren regelmäßig auf die Tourstrecke zurück und wenn man einmal ein gutes Hotel reserviert hat, versucht man natürlich, immer wieder dort einzukehren. Gute Übernachtungsmöglichkeiten zu finden ist in der Regel eine der großen Herausforderungen bei der Tour: Gerade bei Etappenankünften in kleineren Orten kommt es schon mal vor, dass man nach geleisteter Arbeit noch anderthalb Stunden bis ins Hotel fahren muss. Das schlaucht natürlich.



Wie man so hört, sind dies zudem oftmals alles andere als Luxusherbergen ...



In Sternehotels übernachten wir nicht, aber in den zwölf Jahren, in denen ich die Tour begleite, hatten der mich begleitende Fotograf und ich nur einmal eine solch schlechte und verdreckte Herberge, dass wir darauf verzichteten, das Badezimmer zu benutzen und uns zum Schlafen mit unseren Kleider auf, und nicht etwa in das Bett gelegt haben. Aber es kommt oft vor, dass die Zimmer total überhitzt sind. Bei der diesjährigen Tour stand ich eines Abends vor einem Zimmer, in dem sage und schreibe 30 Grad Celsius herrschten, weil die Klimaanlage nicht funktionierte. Da hilft man sich dann mit kühlenden Waschlappen in den Schlaf. Es kommt auch ab und an mal vor, dass ein Hotel überbelegt ist und man ausweichen muss. Aber im eigenen Wagen mussten wir noch nie übernachten. (lacht)



"Luxemburger Wort"-Journalist Joé Geimer begleitet seit 12 Jahren die Tour de France. Foto: Gerry Huberty

Anders als die Fahrer oder die Veranstaltermannschaft haben Sie keinen logistischen Helfer an Bord, der alles organisiert ...



Nein! Ein großes Dankeschön geht daher an den Fotografen Serge Waldbillig, der sich unmittelbar nach Bekanntgabe der Strecke – was für gewöhnlich im Oktober des Vorjahres der Fall ist – hinsetzt und im Internet nach entsprechenden Hotels sucht. Sie können sich vorstellen, dass Tausende zur gleichen Zeit das gleiche Ziel verfolgen. Neben Veranstaltern, Teilnehmern und Medienvertretern wollen ja auch die vielen Fans unterkommen. Nach zwölf Jahren hat man aber eine gewisse Routine entwickelt.



Aber am Umstand, dass Sie während vier Wochen teils aus dem Koffer, teils im Wagen leben müssen, ändert dies nichts.



Stimmt. Und es sind sehr lange Tage. Selbst die Ruhetage sind für die Medienschaffenden keine, weil immer irgendwelche Pressekonferenzen anstehen. In der Regel arbeitet man bis gegen 21 Uhr im Pressezentrum. Erst danach bleibt Zeit für ein Abendessen. In Südfrankreich ist es dabei leichter, am späten Abend noch eine offene Küche zu finden als im Norden oder im Zentrum. Am anderen Tag geht es in der Regel wieder um acht Uhr aus den Betten. Die Zeit dazwischen ist so knapp bemessen, dass wir es aufgegeben haben, unsere Wäsche selbst zu waschen. Wir nehmen gleich für vier Wochen Kleider mit. Allerdings bietet der Veranstalter seit diesem Jahr einen Wäscheservice für Journalisten an. Du bekommst sie am folgenden Tag am Zielort gegen ein geringes Entgelt zurück.



Welche Anekdoten bleiben eigentlich aus diesen zwölf Jahren zurück?



Die besten wie die schlechtesten Erinnerungen drehen sich ausschließlich um das Sportliche, weniger um Transport oder Übernachtung. Als junger Journalist war ich 2008 dabei, als Fränk und Andy Schleck sowie Kim Kirchen die Tour rockten und abwechselnd das Grüne, Weiße oder Gelbe Trikot trugen. Das sind Augenblicke, die man nie vergisst, selbst wenn sie sehr viel Arbeit bedeuteten, weil die Menschen in Luxemburg hungrig auf ein Maximum an Nachrichten waren. Weniger schön war ein Tag im Juli 2012, als mich ein französischer Journalist anrief und mir brühwarm erzählte, Fränk Schleck sei positiv getestet worden. Sekunden später erreichte mich der nächste Anruf, diesmal aus der Heimat. Es folgten hektische Stunden für alle Luxemburger Journalisten, sowohl an Ort und Stelle als auch zu Hause.



Was macht denn die Faszination der Tour aus?



Man ist integraler Bestandteil eines der größten Sportereignisse weltweit. In keiner anderen Sportart ist man so nah am Geschehen wie im Radsport. Zudem haben sich im Laufe der Zeit viele Freundschaften mit ausländischen Journalisten, vor allem Belgiern, gebildet, die die Tour und die großen Klassiker ebenfalls regelmäßig verfolgen.



Wer so viel in Frankreich unterwegs ist, zieht es den im Urlaub auch wieder dahin zurück?



In eine Großstadt mit hektischem Treiben sicherlich nicht, aber in ein gemütliches Landhaus im Süden Frankreichs, wieso nicht.

Zur Person

Joe Geimer ist stellvertretender Chef des Sportressorts und seit mehr als 13 Jahren Redakteur beim „Luxemburger Wort“. Er berichtet seit dieser Zeit zu großen Teilen über den Radsport, wobei ganz besonders die Luxemburger Radprofis im Fokus stehen. Das erste Rennen, das er als Medienschaffender verfolgte, war die SkodaTour de Luxembourg 2006. Auch nach seiner zwölften Tour de France fasziniert ihn diese Rundfahrt noch immer.