Ein Heim für die Schweizergarde

Der Neubau der Kaserne im Vatikan kostet fast 50 Millionen Euro. Und das ist nur eine der Herausforderungen.

von Marc Zollinger

Bereits im Jahre 2023 möchte die Schweizergarde in ihre neue Römer Kaserne einziehen. Große Wellen hat diese Meldung bis jetzt nicht geschlagen. Im Vatikan selber reibt man sich höchstens etwas verwundert die Augen. Irgendwie will man hier noch nicht so richtig glauben, dass die Schweizer es wirklich anpacken.

Enge Platzverhältnisse

Geplant ist ein Neubau direkt am Petersplatz, zu Füßen des Papstpalasts ...