Champagner, Wasser und Weißwein: Für diese Getränke gibt es am großherzoglichen Hof das passende Gefäß mit edelster Gravur. Was fehlt, ist ein Rotweinglas – doch das soll sich nun ändern.

Ein Glas für den Großherzog

Michael JUCHMES

Ein Staatsbankett, königliche Gäste – und kein passendes Glas im Palast zu finden? Was wie ein Drehbuch für einen amüsanten Werbespot klingt, ist in Luxemburg gelebte Realität: Der großherzogliche Palast verfügt über ein wunderschönes Set an Kristallgläsern, geschmückt mit Wappen und Goldrand. Vorhanden sind ein Champagnerkelch, ein Wassertumbler sowie ein Weißweinglas. Was leider fehlt: ein Rotweinglas.

„Und das ist doch schade“, sagt Raymond Bernard, Berater des großherzoglichen Hofes. „Es gibt nur rund 100 Gläser und das Rotweinglas existiert nicht einmal.“ Er ist Initiator des Projekts, das die Lücke in der kostbaren Sammlung schließen soll – und zwar mit der Hilfe von Luxemburger Unternehmen, dich sich sowohl künstlerisch als auch finanziell beteiligen.

Die Formen, mit denen Pascale Seil das bereits bestehende Sortiment erweitern soll, werden vom luxemburgischen Saturne Technology aus Sandweiler produziert. Grafik: Saturne Technology

Mit Hilfe der Chambre des Métiers

Die Chambre des Métiers, genauer gesagt Generaldirektor Tom Wirion, stellte den Kontakt zu den Fachkräften her, die die Produktion übernehmen: Das Unternehmen Saturne Technology in Sandweiler, spezialisiert auf Laserarbeiten, nahm die Abmessung der bestehenden Gläser vor und wird im kommenden Jahr die Formen für die neue Serie produzieren.



Die künstlerische Arbeit liegt zunächst in den Händen von Glasspezialistin Pascale Seil, der die Ehre obliegt, das neue Weinglas basierend auf den bestehenden Designs zu formen. Die aufwendige Gravierung erfolgt anschließend bei einem Betrieb in Luxemburg oder der Großregion. Finanziert werden sollen die Gläser durch Sponsoren – nach Wunsch von Raymond Bernard vor allem von Unternehmen aus Luxemburg.



Das Rotweinglas soll dem Modell für Weißwein nachempfunden werden. Foto: Claude Piscitelli

Das ganze Projekt soll zu Beginn des kommenden Jahres in die praktische Phase übergehen. Das große Finale folgt dann am Nationalfeiertag: Dann wird die neue Glasserie – insgesamt sollen von jedem Glas 250 Exemplare angefertigt werden – dem großherzoglichen Paar überreicht.



„Der Großherzog hätte die Gläser gerne selbst erstanden“, berichtet Bernard begeistert. „Da sie aber zum nationalen Kulturerbe gehören sollen, werden sie ihm zur Verfügung gestellt, gehen aber nicht in seinen Besitz über.“ Nutzen dürfe er sie lediglich bei offiziellen Anlässen.

Weitere Informationen zum Glas-Projekt unter rbernard@pt.lu, direction@cdm.lu und cdm.lu.