Ein Fall für Désirée Nosbusch

Los geht's: Die in Esch/Alzette gebürtige Schauspielerin löst als neue ARD-Ermittlerin im malerischen Galway ihren ersten Mord.

von Cornelia Wystrichowski

Malerische Ruinen, pittoreske Pubs und grüne Wiesen voller Schafe – Irland gilt als touristischer Hotspot. Jetzt wird die Grüne Insel zum Schauplatz einer neuen Fernsehreihe: Désirée Nosbusch geht für die ARD in der Hafenstadt Galway auf Gaunerjagd. Die gebürtige Escherin ermittelt als Kriminalpsychologin Cathrin Blake in „Der Irland-Krimi“. Ihren ersten Fall löst sie am 24. Oktober um 20.15 Uhr in „Die Toten von Glenmore Abbey“.



Alkohol und Medikamente



Cathrin Blake ist eine eher düstere Figur: Nach dem unerklärlichen Verschwinden ihres Mannes Liam vor zehn Jahren ertränkte sie ihren Kummer in Alkohol und Medikamenten ...