Ein Dorf rutscht ab

Der Schweizer 100-Seelen-Ort Brienz gleitet immer schneller ins Tal – zudem droht der Berg oberhalb des Dorfes zu brechen.

Von Jan Dirk Herbermann

Das Dorf Brienz ist auf den ersten Blick eine Schweizer Bilderbuchkulisse. Knapp 100 Menschen leben hier auf 1 150 Metern Höhe. Doch die Idylle im Kanton Graubünden trügt: Die oberen Teile des Berges bei Brienz brechen langsam weg. Das Dorf könnte von Geröllmassen begraben werden. „Im schlimmsten Fall würden 22 Millionen Kubikmeter Fels und Bewuchs am Stück abrutschen“, warnt Geologe Stefan Schneider.

40 bis 60 Steinschläge

Die zuständige Gemeinde Albula/Alvra registrierte seit Mitte Februar bei Brienz 40 bis 60 Steinschläge pro Tag, die Kantonsstraße zwischen Davos und Lenzerheide wurde gesperrt. Zwar sind die Brocken bislang nicht bis Brienz gerollt, doch einige haben es durchaus in sich. „Sie waren schon so groß wie ein VW-Bus“, sagt der Kommunikationsbeauftragte von Albula, Christian Gartmann.

Die Menschen in der Region richten ihre sorgenvollen Blicke vor allem auf 500 000 Kubikmeter Fels und Geröll unterhalb der sogenannten Hauptabrisskante des Berges. „Diese Insel dürfte in Teilen abstürzen“, warnt die Gemeinde in ihrem monatlichen Informationsbulletin. Schon 1877, so berichten es die Chroniken, begann nordöstlich des Dorfes eine Felsmasse von 13 Millionen Kubikmetern talwärts zu rutschen.

Doch nicht nur der Bergsturz droht. Brienz, das sich rühmt, auf einer „Sonnenterrasse“ zu liegen, gleitet selbst talwärts. Und zwar immer schneller. „In den vergangenen 100 Jahren bewegte sich Brienz wenige Zentimeter pro Jahr“, erklärt Christian Gartmann. „In den letzten 20 Jahren hat sich die Rutschung aber stark beschleunigt.“ Jetzt ergaben die Messungen: Das Dorf gleitet pro Jahr um 1,20 Meter ins Tal.

Im Kern lässt sich das Phänomen so erklären: In der Region ruht hartes Gestein auf dem weichen „Flysch-Schiefer“. Zudem befindet sich im Erdinneren viel Wasser, zusammen ergibt sich eine Gleitfläche. In etwa die gleiche Konstellation ermittelten die Geologen auf dem Berg. „Wir wissen aber nicht, warum die Rutschungen sich nun so beschleunigen“, betont Schneider. Der Klimawandel spielt seiner Meinung nach keine Rolle. Eine Lösung des Problems deutet Schneider an: Es müsse versucht werden, so viel Wasser wie möglich aus dem Gestein zu holen. Nur wie ist bisher unklar.

Die Folge der Rutschungen: Risse ziehen sich durch Häuser und Ställe, einzelne Gebäude mussten bereits als Totalschaden abgeschrieben werden. Neubauten sind seit 2017 verboten.

Und wie reagieren die Einwohner? „Mein Eindruck ist, dass sich die Bevölkerung sehr ruhig und besonnen verhält“, erklärt Bruno Casutt, derzeit Chef des Führungsstabes der Gemeinde.

Evakuierung in sechs Stunden

Die Brienzer wissen schon lange, dass sie möglicherweise irgendwann ihre Heimat verlassen müssen. Für immer. Die Gemeinde verschickte Pläne für eine eventuelle Evakuierung. „Ereignisse, die unseren Alltag auf den Kopf stellen oder unsere Sicherheit gefährden können, sind auch bei uns möglich – auch wenn wir uns hier sicher fühlen“, heißt es in der Einleitung. Dann folgen minutiöse Instruktionen. „Falls genügend Zeit vorhanden ist, packen Sie ein, was Sie selber mitführen können, persönliche Unterlagen, Fotoalben, Computer, Laptop und Speichermedien.“ Die Behörden beabsichtigen, alle Menschen geordnet aus der Brienzer Gefahrenzone herauszuholen. Innerhalb von sechs Stunden. Im Notfall ginge es aber auch viel schneller.