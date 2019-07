Ein Captain geht von Bord

Der Luxemburger Pilot Mario Philippi flog seine ganze Karriere für die Lufthansa und Lufthansa Cargo. Jetzt hat er seinen Abschied genommen.

Für Lufthansa-Flug LH705 haben sich die Fluglotsen an diesem Tag im März etwas Besonderes ausgedacht. „Mario One, you are cleared to land. Runway zero seven left.“ Die Landefreigabe gilt dem Luxemburger Piloten Mario Philippi, der sich mit seinem Airbus A340-600 gerade im Landeanflug auf den Frankfurter Flughafen befindet.



Der Nonstop-Flug über 8000 Kilometer in knapp zehn Stunden von den Malediven im Indischen Ozean zurück nach Frankfurt ist Kapitän Philippis letzter regulärer Einsatz vor der Pensionierung ...