Ein bisschen Paranoia ist normal

Nicht nur psychisch Kranke fühlen sich verfolgt – auch einige gesunde Menschen glauben, beobachtet zu werden.

von Lena Stallmach

Tobias R., der mutmaßliche Attentäter von Hanau, tötete am 19. Februar neun Menschen mit Migrationshintergrund, bevor er seine Mutter und sich selbst erschoss. Der 43-Jährige hinterließ ein Schreiben, in dem er sein tief rassistisches Weltbild und seine Verschwörungstheorien offenbarte. Das Schriftstück deutet auch darauf hin, dass Tobias R. unter Paranoia litt.

In seiner „Botschaft an das gesamte deutsche Volk“ schreibt er, dass es eine Art weltweiten Geheimdienst gebe, der in der Lage sei, die Gedanken anderer Menschen zu lesen und diese fernzusteuern ...