Als verfrühtes Geburtstagsgeschenk wurde zu Ehren von Prinz Charles ein Baum gepflanzt. Er sah sich das Spektakel ganz genau an.

Ein Bäumchen zum Geburtstag für Prinz Charles

(LW) - Seinen ersten Geburtstag feiert Prinz Charles zwar erst am 10. Mai, aber die Geschenke trudeln bereits einige Tage vorher ein. Nachdem die Post bekanntgegeben hatte, dass es anlässlich des Wiegenfestes eine Sonderbriefmarkenserie samt Stempel geben wird, hat die Gemeinde Contern dem kleinen Prinzen zu Ehren nun einen Baum gepflanzt.

7 Als verfrühtes Geburtstaggeschenk gab es einen Baum für den kleinen Prinzen. Foto: Chris Karaba

Als verfrühtes Geburtstaggeschenk gab es einen Baum für den kleinen Prinzen. Dick eingepackt schaute sich Prinz Charles das Spektakel an. Damit er künftig selbst Hand alegen kann, bekam Prinz Charles auch eine eigene Schaufel. Die Familie kam anlässlich einer Baumpflanzaktion nach Oetringen. Der Prinz schien sich über die Geschenke zu freuen. Auf Mamas Knien lässt es sich auch bei Kälte ganz gut ausharren. Eine Plakette zeigt, für wen der Baum gepflanzt wurde.

Begleitet von seinen Eltern, Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie wohnte das jüngste Mitglied der großherzoglichen Familie dem Spektakel im Parc von Oetringen bei.

Und es ist nicht die erste Pflanzaktion, die Prinz Charles miterleben durfte. Bereits im März wurden in Fischbach in Gedenken an Großherzog Jean mehrere Bäume unter den interessierten Blicken des Prinzen und seiner Mutter gepflanzt.



Im vergangenen Oktober wurde bereits eine Rose auf seinen Namen getauft. Einen grünen Daumen - zumindest lässt es darauf hoffen - könnte der kleine Prinz also womöglich haben.



