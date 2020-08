Eckart von Hirschhausen: „Ich langweile mich ungern“

Der deutsche TV-Moderator und Mediziner Eckart von Hirschhausen über lustige Gesundheitstipps, erinnerungswürdige Momente und seine eigenen Zipperlein.

Seit zehn Jahren begeistert der Kabarettist und promovierte Mediziner Eckart von Hirschhausen mit seiner ARD-Sendung „Hirschhausens Quiz des Menschen“ Millionen Zuschauer. In einer dreistündigen Spezialausgabe zum Jubiläum treten am Samstagabend wieder Prominente wie der Comedian Bülent Ceylan, Schlagerstar Beatrice Egli und Schauspieler Oliver Mommsen in Spielen und Quizrunden gegeneinander an. Es geht um Rückenschmerzen, Tinnitus, Internet-Sucht und andere medizinische Themen.

Eckart von Hirschhausen, seit zehn Jahren setzen Sie sich in „Hirschhausens Quiz des Menschen“ auf lustige Weise mit der menschlichen Gesundheit auseinander ...