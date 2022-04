Mit auf den Unterarm tätowierten Nummern sollte man nicht werben - zu nah liegt der Vergleich mit auftätowierten Häftlingsnummern deutscher KZs.

KZ-Erinnerungen

Easyjet entschuldigt sich nach missglücktem Werbe-Tweet

London (dpa) - Nach einem missglückten und deswegen gelöschten Werbe-Tweet hat sich die Airline Easyjet offiziell entschuldigt. Die Fluggesellschaft hatte zuvor das Bild einer auf einem Unterarm eintätowierten Flugnummer mit dem Kommentar „Man vergisst nie seinen ersten Flug“ getwittert und später wieder gelöscht, wie die „Times of Israel“ am Freitag berichtete. Das Bild hatte dem Bericht zufolge Kritik ausgelöst, da Betrachter sich an den Holocaust erinnert fühlten, als Häftlingen in Konzentrationslagern Identifikationsnummern eintätowiert wurden.

Der Flugenthusiast Jon Siva veröffentlichte auf seinem Twitter-Account ein Bildschirmfoto des ursprünglichen Easyjet-Tweets und kommentierte dieses mit der Kritik „Nein, Easyjet, bitte nicht“.

Die Airline entschuldigte sich offiziell und teilte auf Anfrage mit: „Obwohl dies ein echtes Foto eines Kunden ist, der mit einem Tattoo seinen ersten Flug mit uns feiert, verstehen wir die geäußerten Bedenken und haben uns dazu entschieden, den Post zu entfernen.“