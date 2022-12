E.T.-Modell für mehr als 2,5 Millionen US-Dollar versteigert

Der „Vater“ von E.T. ist tot: Der italienische Spezialeffekte-Künstler und dreifache Oscar-Preisträger Carlo Rambaldi ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, starb er am Freitag in einem Krankenhaus in Lamezia Terme in Kalabrien.