von Rainer Holbe

Dustin Hoffmans Geheimnis liegt wohl darin begründet, dass er Figuren verkörpert, die vom Publikum angenommen werden. Kino-Experten sprechen von einer besonderen Leidenschaft, mit der er seine Rollen auswählt: ein Perfektionist, der sich seiner Berufung voll und ganz hingibt. Klassiker wie „Kramer vs. Kramer“, „Marathon Man“ oder „All the President’s Man“ gehören zu seiner erfolgreichen Film-Biografie. Ebenso wie „Tootsie“, wo er nicht nur in das Kostüm einer Frau schlüpft, er ist diese Frau – schrill und zum Schreien komisch.



Mit Stücken wie „Waiting for Godot“ von Samuel Beckett oder „A View from the Bridge“ von Arthur Miller macht er sich auch im Theater einen Namen. In dem Drama „Death of A Salesman“ spielt er den abgrundtief traurigen Willi Loman erst auf der Bühne in New York, dann im Film unter der Regie von Volker Schlöndorff. Hoffman präsentiert die Geschichte vom Ende des amerikanischen Traums so souverän, als sei er selbst dieser Mensch, der vom Leben nichts mehr zu erwarten hat.



Geschichten aus Hollywood



Dustin Hoffman wird in Los Angeles als zweiter Sohn von Harry und Lillian Hoffman geboren. Seinen Vornamen erhält er, weil die Mutter für Dustin Farnum schwärmt – zur damaligen Zeit ein Wildwest-Filmstar. Wenn Vater Harry spät abends von seiner Arbeit als Requisiteur nach Hause kommt, findet er noch Zeit, Geschichten aus den Hollywood-Studios zu erzählen. Dustin ist begeistert von dieser Welt, die er unbedingt kennenlernen will.



Eigentlich möchte der nur knapp 1,70 Meter große Mann Pianist werden. Dustin besucht aber dann doch lieber eine Schauspielschule in New York. Mit den Kollegen Robert Duvall und Gene Hackman bewohnt er ein winziges Appartement, wo im Badezimmer nur kaltes Wasser aus den Hähnen tropft.



Als er mit „The Graduate“ zum Star avanciert, ändert dies zunächst nichts an seiner fatalen finanziellen Situation. „Bis zu meinem 31. Lebensjahr lebte ich unterhalb der Armutsgrenze“, erinnert sich Hoffman. Doch schon bald bessert sich die Lage. Hoffman erhält die Rolle eines Autisten in „Rain Man“.



Auf die Dreharbeiten bereitet er sich über ein Jahr vor, besucht Kliniken und trifft sich mit jenen Menschen, die in einer anderen Welt zu leben scheinen. Dies tut er auch für andere Rollen: Um den hinkenden Gang des Gauners Ratso Rizzo in „Asphalt Cowboy“ authentisch darstellen zu können, legt er sich Kieselsteine in die Schuhe. Kapieren, nicht kopieren – das ist Hoffmans Credo.



Auf den Bildschirm



Für ältere Schauspieler, so klagt Hoffman, gebe es kaum interessante Rollen. Wie viele seiner Kollegen versucht er es deshalb in den vergangenen Jahren beim Fernsehen. Als er neben Nick Nolte in der Serie „Luck“ vor einigen Jahren einen Wettpaten verkörpert, werden die Dreharbeiten vorzeitig beendet. Tierschützer beklagen, dass drei Pferde bei den Dreharbeiten zu Tode gekommen sind. Sein jüngstes Projekt – die Produktion „The Meyerowitz Stories“ des Streaming-Dienstes Netflix – stellte er jüngst mit seinem Kollegen Ben Stiller beim Filmfestival in Cannes vor.



Auch privat lässt es Dustin Hoffman, der 2013 an Krebs erkrankt war und diesen erfolgreich besiegen konnte, in den letzten Jahren etwas ruhiger angehen. Er ist in zweiter Ehe mit der 17 Jahre jüngeren Rechtsanwältin Lisa Gottsegen verheiratet. Das Paar hat vier Kinder. Die Töchter Jenna und Karina stammen aus seiner ersten Ehe mit der Tänzerin Anne Byrne. Die Rolle als Vorbild im eigenen Haus hat Vater Hoffman offenbar bravourös verkörpert: Vier seiner Kinder sind ebenfalls Schauspieler geworden.