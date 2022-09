Vor 60 Jahren gelang 29 Menschen die Flucht aus der DDR durch einen selbstgebuddelten Tunnel unter der Berliner Mauer.

Irrwitziges Unterfangen

Durch den Matsch in den Westen

(dpa) – Hineinrutschen in ein dunkles Loch, dann auf Knien weiter durch den Schlamm. Eine Frau kriecht in einem Kleid von Dior durch den matschigen Tunnel - sie hat für die Flucht ihre besten Sachen angezogen. Eine andere hat ihr Baby dabei und ihre kleine Tochter. Das Kind hat Angst, sträubt sich. Aber irgendwie kommen sie alle auf die andere Seite und klettern auf einer groben Holzleiter zurück ans Licht. 29 Menschen fliehen so am 14. und 15. September 1962 unter der Berliner Mauer hindurch aus der DDR nach Westberlin.

Es ist eine dieser Geschichten aus dem Kalten Krieg, die 60 Jahre später fast unglaublich wirken. Doch sie ist dokumentiert, denn die Erbauer des geheimen Fluchttunnels brauchten Geld und verhökerten die Filmrechte an den US-Sender NBC. Ein Filmteam begleitete die Männer, die sich für den Tunnelbau im Verborgenen 128 Tage lang 135 Meter weit durch den Berliner Untergrund wühlten. Der Tunnel 29 - benannt nach den 29 Flüchtlingen - wurde so zu einer Art Heldenepos.

Westberliner Studenten buddeln in Richtung Ostberlin

Alles begann mit den beiden italienischen Studenten Gigi und Mimmo, die ihrem Ostberliner Freund Peter und dessen Familie bei der Flucht helfen wollten. Peter hatte mit Gigi in Westberlin an der Hochschule der Künste studiert. Doch mit dem DDR-Mauerbau am 13. August 1961 war das Pendeln zwischen Ost und West vorbei. Da Peter und seine Frau mit Kind fliehen wollten, verfolgten seine Helfer die Idee mit dem Tunnel. Vorbilder gab es. Im Dezember 1961 gelang eine Flucht durch einen Stollen aus dem Ostberliner Stadtteil Pankow. Ein weiterer wurde an der Wollankstraße gegraben, aber Anfang 1962 vorzeitig entdeckt. Das schien Gigi, Mimmo und ihre Helfer nicht zu schrecken.

An der Fassade des Hauses, in dessen Keller der „Tunnel 29“ gegraben wurde, hängt eine Gedenktafel. Foto: Annette Riedl/dpa

Im Nachhinein scheint es irrwitzig, dass ein paar Westberliner Studenten alles stehen und liegen ließen, auf der Westseite Häuser in der Nähe der Mauer ausspähten und dann in einem alten Fabrikgebäude an der Bernauer Straße in Richtung Ostberlin los buddelten. Damals war das weniger abwegig, wie Jochen Staadt vom Forschungsverbund SED-Staat an der Freien Universität Berlin sagt.

Wenn alles gut ging, war unser Ziel zwei Meter am Tag. Joachim Neumann

„Ein Drittel der Studenten an der FU waren vor dem Mauerbau Oststudenten, Geflüchtete oder im Ostsektor wohnend“, weiß Staadt. „Die kannten sich alle.“ Nach dem Mauerbau waren Ost-Kommilitonen plötzlich abgeschnitten. Der Impuls, Menschen aus der DDR zur Flucht zu verhelfen, fand nach Staadts Worten viel Sympathie in Westberlin. „Die hatten einen starken Helferantrieb“, sagt der Politikwissenschaftler. Nach Angaben der Gedenkstätte Berliner Mauer gab es allein an der Bernauer Straße mindestens zwölf Anläufe für Fluchttunnel. Viele scheiterten an Spitzeln, an Ermittlungen der Stasi oder an Baubedingungen. Nur drei waren dort erfolgreich, darunter der Tunnel 29.

30 Jahre Mauerfall: Die sieben spektakulärsten Fluchten aus der DDR Vom Surfbrett bis zum Heissluftballon. Trotz permanenter Überwachung gelang kreativen DDR-Bürgern immer wieder auf spektakuläre Art und Weise die Flucht in den Westen.

Technisch half, dass einige der Beteiligten angehende Bau-, Maschinenbau- oder Elektroingenieure waren, darunter Mimmo, mit vollem Namen Domenico Sesta. Sie tüftelten ein solides Bauwerk mit massiven Holzverstrebungen aus. Im Boden eine Führungsschiene, zum Abtransport der Erde eine elektrische Winde, zur Kommunikation eine Art Feldtelefon, für die Dutzenden Helfer ein Dienstplan: „Die Buddelei war recht gut organisiert“, erinnert sich der Beteiligte Joachim Neumann in einem Interview der Gedenkstätte Berliner Mauer. Doch war es eine unendliche Plackerei. „Wenn alles gut ging, war unser Ziel zwei Meter am Tag.“

Offizielle Stellen wussten Bescheid

Ein Wassereinbruch legte das am 9. Mai 1962 begonnene Projekt wochenlang lahm. In der Nähe des Tunnels war, noch auf Westseite, ein Versorgungsrohr geborsten und flutete den Bau. Was tun? Die Studenten gingen zum Bauamt Wedding, wiesen auf den Schaden an der öffentlichen Leitung hin und baten um Reparatur - so erzählen sie es in der Dokumentation „Der Tunnel - Die wahre Geschichte“. Obwohl das alles recht bizarr klingt, schickte die Westberliner Behörde wohl tatsächlich einen Bautrupp, auch das legen historische Bilder nahe.

Zwischen Bernauer Straße und Schönholzer Straße stehen drei Gedenksäulen, an denen sich Besucher über den „Tunnel 29“ informieren können. Foto: Annette Riedl/dpa

Das wirft die Frage auf, was offizielle Stellen von diesem konspirativen Privatunternehmen wussten. „Egon Bahr wusste Bescheid“, sagt Politikwissenschaftler Staadt. Bahr, der inzwischen verstorbene Vertraute des damaligen Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt, äußerte sich in der Tunnel-Doku dazu verschmitzt. Der Mauerbau sei ja aus westlicher Sicht illegal gewesen. „Nun kann man nichts gegen Leute unternehmen, die eine illegale Maßnahme umgehen wollen“, sagte Bahr. Er nahm an, dass auch der US-Geheimdienst CIA im Bilde war. „Das war von den Amerikanern gedeckt, davon musste man ausgehen.“

Das ist eigentlich die intensivste Situation in meinem Leben, die ich jemals erlebt habe. Joachim Rudolph

Staadt berichtet, offizielle Stellen wie das Bonner Ministerium für gesamtdeutsche Fragen hätten idealistischen Fluchthelfern über „verdeckte Kanäle“ auch Geld gegeben. Den Erbauern des Tunnel 29 aber offenbar nicht. Nach wenigen Wochen waren die Studenten pleite. Deshalb verfielen Gigi und Mimmo auf die Idee, der NBC die Filmrechte zu verkaufen. 50.000 D-Mark soll der US-Sender gezahlt haben. Nur wenige Beteiligte wussten davon. Auch einige der Flüchtenden waren überrumpelt, als ihnen am Ausgang des Tunnels im Westen grelle Scheinwerfer ins Gesicht schienen.

Am Ende zählte aber wohl mehr, dass alle heil rübergekommen waren. Denn ein neuer Wassereinbruch machte den Tunnel wenig später unpassierbar. „Das ist eigentlich die intensivste Situation in meinem Leben, die ich jemals erlebt habe“, sagt Joachim Rudolph, genannt „Der Kleine“, im Dokumentarfilm. Das habe „quasi für alles entschädigt“. Nur für Peter Schmidt-Vogel, Anlass für das ganze waghalsige Unterfangen, nahm die Geschichte eine unerwartete Wendung. Seine Frau verliebte sich nach der Flucht in Joachim Rudolph und fing mit ihm neu an. Schmidt-Vogel sah geschockt zu: „Ich hatte plötzlich eine Vision, ich wusste ganz genau, jetzt ist alles aus.“





