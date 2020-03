In Nice werden die Menschen mit Drohnen auf die Sonderregelungen im Kampf gegen das Virus eingesetzt. Ein skurriles Video kommt aus Israel.

Drohnen im Corona-Kampf

Teddy JAANS In Nice werden die Menschen mit Drohnen auf die Sonderregelungen im Kampf gegen das Virus eingesetzt. Ein skurriles Video kommt aus Israel.

Es gibt nichts, was es nicht gibt. Frei nach diesem Motto setzt die französische Polizei seit Donnerstag Drohnen ein, um die Menschen auf die Einhaltung der Anti-Corona-Maßnnahmen zu erinnern.

In Nice flogen die ferngesteuerten Fluggeräte über der Promenade des Anglais und einigen Hauptachsen. Via Lautsprecher in den Drohnen konnten die Polizeibeamte Passanten auf etwaige Verstöße oder einfach nur auch den gebotenen Sicherheitsabstand hinzuweisen.

Depuis ce jeudi après-midi, un drone vient à la rescousse de la @PoliceNat06 pour rappeler les règles du #confinement sur la promenade des Anglais et les grands axes de #Nice06 (images @drone_06) #coronavirus #COVID2019france pic.twitter.com/v61RokVSUm — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) March 19, 2020

Wie ein Mitarbeiter der Präfektur von Nice wissen ließ, war es ein lokaler Drohnenbetreiber, der seine Dienste angeboten hatte. Die Erfahrungen aus dem Ausland seien so intersessant gewesen, dass die Polizei sich entschloß, auf das Angebot einzugehen.

Drohne geht "Gassi"

An Israeli man walks his dog via drone (source: Facebook) pic.twitter.com/tLt5VVD94u — Sam Sokol (@SamuelSokol) March 19, 2020

Wie ernst man dieses Twitter-Video, das eine Drohne zeigt, die scheinbar mit einem Hund "spazieren fliegt", sei dahingestellt. Jedenfalls ist der Clip in weniger lustigen Zeiten erheiternd und erinnert uns - so oder so - an die Wichtigkeit, Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.