"Bitche" oder "Bitch"? Ein Facebook-Algorithmus nahm es zu locker und sperrte die Lothringer Gemeinde - wegen des englischen Schimpfworts.

Doppeldeutig? Facebook sperrt Gemeinde Bitche (F)

Tom RÜDELL "Bitche" oder "Bitch"? Ein Facebook-Algorithmus nahm es zu locker und sperrte die Lothringer Gemeinde - wegen des englischen Schimpfworts. Am Dienstag wurde die Sperre nach drei Wochen aufgehoben.

Ganze drei Wochen war die französische Gemeinde Bitche (Département Moselle) ohne ihre offizielle Facebook-Seite. Am 19. März war die Social-Media-Präsenz der Gemeinde gesperrt worden, so der Bürgermeister von Bitche, Benoît Kieffer. Zuerst hatte der französische Radiosender Radio Mélodie darüber berichtet. Der Grund für die Sperre: Ein angeblicher Verstoß gegen die Facebook-Standards.

Ein solcher lag allerdings gar nicht vor, zumindest nicht aktiv: Der Algorithmus, der beim Community-Riesen Facebook für das Aufspüren von Regelübertretungen zuständig ist, hatte den Namen der 5000-Einwohner-Kleinstadt, also „Bitche“ (oder zu deutsch „Bitsch“) schlicht verwechselt - nämlich mit dem englischen Schimpfwort „Bitch“. Das bedeutet ursprünglich „Hündin“, hat aber, wie viele Schimpfwörter einen Bedeutungswandel durchlaufen: Im alltäglichen englischen Sprachgebrauch ist „bitch“ ein sehr abwertender, zumeist sexuell konnotierter Begriff für eine Frau - „Miststück“ trifft es so einigermaßen, „Schlampe“ wohl auch. In jedem Fall trifft nichts davon auf Bitche im Département Moselle, nahe Sarreguemines, zu.

Algorithmen sollen selbst lernen In der neuen Reihe "Forschung in Luxemburg" präsentiert das "Luxemburger Wort" die Stipendiaten des European Research Council aus dem Großherzogtum. Den Anfang machen Björn Ottersten und sein Team - sie wollen die Künstliche Intelligenz noch smarter machen.

Bürgermeister Kieffer versuchte den Machern von Facebook diesen feinen Unterschied wohl sehr geduldig zu erklären. Doch die Mühlen der Plattform mahlen langsam, und so brauchte Kieffer mehrere Anläufe, um die Sperrung aufheben zu lassen. Zwischenzeitlich hatte er sogar schon eine Ersatzseite unter dem Namen „Mairie 57230“, also der unverfänglichen Postleitzahl von Bitche eingerichtet, um weiter über Facebook kommunizieren zu können - immerhin hatten die angeblich unflätige Seite rund 2.500 Nutzer abonniert. Auch Kieffers Amtskollege aus Rohrbach-les-Bitche bewies Umsicht und benannte die Facebook.Seite seiner Gemeinde kurzerhand in „Ville de Rohrbach“ um - man weiß ja nie.

Am 13. April konnte Kieffer schließlich einen Erfolg für die Gemeinde Bitche verbuchen: Die Seite ist wieder erreichbar. Facebook bestätigte, dass die Sperrung „aufgrund einer fehlerhaften Analyse durch unsere Systeme“ erfolgt sei - verbunden mit einer Entschuldigung. Ende gut, alles gut: Kieffer lud daraufhin den Frankreich-Chef von Facebook sowie CEO Mark Zuckerberg nach Bitche ein.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.