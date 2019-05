Dog Expo: Auf den Hund gekommen

Bei der International Dog Expo in der Luxexpo The Box in Kirchberg dreht sich an diesem Wochenende alles um den liebsten Freund des Menschen. Ein Rundgang über die Ausstellung in Bildern.

(mij) - Große und Kleine, Haarige und Kurzgeschorene, schmale Typen und breite Kraftpakete: Bei der 97. International Dog Expo, die am 11. und 12. Mai von der Féderation Cynologique Luxembourgeoise (FCL) in der Luxexpo The Box organisiert wird, kommen Hundefans voll auf ihre Kosten.



28 Michaela Treitel (l.) und Hanna Otten sind aus Deutschland zur Dog Expo angereist, um mit ihren beiden Arabischen Windhunden Jamil und Minou einen Preis zu ergattern. Foto: Alain Piron

Michaela Treitel (l.) und Hanna Otten sind aus Deutschland zur Dog Expo angereist, um mit ihren beiden Arabischen Windhunden Jamil und Minou einen Preis zu ergattern. Foto: Alain Piron Der russische Barsoi Toedaa schien sich sichtlich wohlzufühlen auf der Hundeausstellung. Foto: Alain Piron Mit ihrem English Setter sind Jeanne und Boy de Bok aus den Niederlanden angreist. Foto: Alain Piron Unter den strengen Augen der Jury führten die Besitzer ihre Hunde vor. Foto: Alain Piron Zur Erinnerung an die Dog Expo konnte man ein Foto machen. Foto: Alain Piron Nicolaas Aghina aus Belgien ergatterte einen Preis mit Hund Quinoa. Foto: Alain Piron Auf der Dog Expo finden Hundebesitzer alles für die Vierbeiner. Foto: Alain Piron Hundekörbe gab es in Hülle und Fülle. Foto: Alain Piron

Laut Organisatoren besteht der Hauptzweck der Ausstellung darin, "die Ergebnisse der Zucht und die Zuchttiere der verschiedenen Rassen im Vergleich zum Rasse-Standard zu beurteilen." Aber auch der Erfahrungsaustausch wird dort groß geschrieben.