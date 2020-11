Dieter Nuhr: „Alle sind kurz vorm Platzen“

Dieter Nuhr über Satire in Corona-Zeiten, schlechte Manieren im Internet und warum er nicht als Lehrer arbeiten will.

Interview: Martin Weber

Dieter Nuhr gilt als der vielleicht umstrittenste Kabarettist Deutschlands – seine populistischen Aussagen sorgen regelmäßig für Aufruhr. Bei der ARD-Themenwoche „#WieLeben“, in der es unter anderem um die Chancen in Krisenzeiten geht, ist der 60-Jährige natürlich mit von der Partie: In seiner Satiresendung „Wie immer, Nuhr anders“, die am Donnerstag um 22.50 Uhr im Ersten läuft, geht es um die Auswirkungen der Corona-Krise.

Dieter Nuhr, wie hat Corona Sie beeinflusst – als Kabarettist und Privatmensch? ...