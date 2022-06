Dieter Hallervorden (86) hat wieder geheiratet

Schauspieler Dieter Hallervorden hat noch mal geheiratet. Am Freitag gab er seiner Partnerin Christiane Zander das Ja-Wort.

"Ein Glücksgefühl"

Schauspieler Dieter Hallervorden hat noch mal geheiratet. Am Freitag gab er seiner Partnerin Christiane Zander das Ja-Wort.

(dpa) - Schauspieler Dieter Hallervorden (86) hat noch mal geheiratet. Darüber berichteten die „Bild am Sonntag“ und die „B.Z. am Sonntag“. Demnach gab er am Freitag in Berlin seiner Partnerin Christiane Zander das Ja-Wort. „Hochzeit vermittelt ein Glücksgefühl. Und Glück ist das Einzige, was größer wird, wenn man es teilt!“, sagte Hallervorden der „Bild“.

Auf dem von den Zeitungen veröffentlichten Hochzeitsbild ist er mit Anzug und mit einem Tau gefesselt zu sehen. Zander lacht und zieht - sie hat ihren Bräutigam quasi am Wickel. Bei der Hochzeit sang laut „BamS“ Roberto Blanco, bei der Party tanzte Hallervorden in Jeans mit seiner Frau, die ein weißes Kleid trug.

"Ich denke nicht ans Aufhören" Schauspieler Dieter Hallervorden („Sein letztes Rennen“, „Honig im Kopf“) denkt noch lange nicht ans Aufhören.

„Leben als Geschenk“

„Für viele Menschen ist das ganze Leben ein Wagnis“, sagte Hallervorden in dem Interview. „Das beginnt bei denen jeden Morgen mit dem ersten Schritt aus dem Bett und setzt sich fort auf rutschigen Fliesen. Christiane und ich dagegen sehen das Leben als ein Geschenk, das man in vollen Zügen genießen sollte.“

Hallervorden wurde in den 1970ern mit Fernsehsketchen bekannt, später drehte er Filme wie „Sein letztes Rennen“ und „Honig im Kopf“. In Berlin leitet er das Schlosspark-Theater und das Kabarett „Die Wühlmäuse“. Auch in Dessau-Roßlau will er ein Theater eröffnen.

Didis großer Tag Dieter Hallervorden ist ein ernsthafter Mensch. Als Schauspieler in tragischen Rollen wie in „Honig im Kopf“, als Theaterdirektor in Berlin und politischer Aktivist kann er sich keine Späße erlauben. Und doch klebt ihm „Didi“ als ein Etikett an, jener nervige Tölpel aus Sketchen wie „Nonstop Nonsens“, die Jahrzehnte lang über die Bildschirme flimmerten. Heute wird Hallervorden 80 Jahre alt.

Für Hallervorden ist es die dritte Ehe, er und Zander sind seit sieben Jahren ein Paar. Sie war früher Stuntfrau, ist rund 30 Jahre jünger und arbeitet mittlerweile selbst am Schlosspark-Theater.