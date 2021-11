Heike Makatsch spricht im Interview über ihre Sorge vor der Spaltung der Gesellschaft und was sie von der modernen Jugendkultur hält.

Heike Makatsch im Gespräch

„Die Zukunft macht mir Angst“

Interview: Cornelia Wystrichowski



Sie begann ihre Karriere in den 1990er-Jahren als quirlige Moderatorin des Musiksenders VIVA, heute zählt sie zu den bekanntesten deutschen Schauspielerinnen: Heike Makatsch spielt gerne ernste Rollen in Filmen über unbequeme Themen – so wie im Thriller „Zero“ nach einem Bestseller von Marc Elsberg, der am Mittwoch um 20.15 Uhr in der ARD Premiere feiert. In dem Science-Fiction-Film mimt die 50-Jährige eine Reporterin, die im Berlin der nahen Zukunft den mörderischen Datenmissbrauch eines Internetkonzerns aufdeckt.

Heike Makatsch, die Bestsellerverfilmung „Zero“ spielt in naher Zukunft. Mit welchen Gefühlen blicken Sie selbst in diese?



Wenn ich mir überlege, welche Zukunft die nächsten Generationen erwartet und dass dieser Planet in 20 Jahren vielleicht kaum mehr bewohnbar ist, macht mir das natürlich Sorgen. Angesichts der Szenarien zum Klimawandel, über die wir täglich informiert werden, möchte man manchmal regelrecht den Kopf einziehen. Ich tue, was in meinem Alltag möglich ist, um die Welt vorm Untergang zu bewahren, aber dennoch versuche ich mich nicht von der Angst beherrschen zu lassen. Das heißt, jeden Tag trotz Endlichkeit zu genießen.

„Zero“ beleuchtet den Missbrauch unserer Daten durch Internetkonzerne. Liegt Ihnen das Thema persönlich am Herzen?

Das ist ein brennendes Thema und betrifft uns alle. Unter dem Deckmantel maßgeschneiderter Angebote für den Internetnutzer werden unsere Daten eigentlich laufend missbraucht. Firmen nutzen sie, um uns Konsumartikel anzubieten, an die wir bislang höchstens im Traum gedacht haben. Und Algorithmen, die dich immer nur mit dem füttern, was du gerade schon gelesen, gelikt und für richtig befunden hat, lassen dich glauben, dass deine eigene Wahrnehmung die einzig richtige sei. Das trägt meiner Meinung nach zur Spaltung der Gesellschaft bei.

Als Marc Elsberg den Thriller „Zero“ 2014 vorlegte, war die Vorstellung einer Welt, in der die Internetnutzer gläserne Menschen und beliebig manipulierbar sind, noch utopischer als heute …

Damals erschien manches womöglich zu pessimistisch oder vielleicht weit hergeholt, aber inzwischen hat die Realität die Fiktion schon überholt. Als wir den Film drehten, fühlte es sich fast so an, als würden wir der Wirklichkeit schon hinterherrennen.

Ich weiß, dass ich im Internet vornehmlich Beiträge angeboten bekomme, die mich in meiner Haltung bestätigen.

Sie spielen eine Reporterin, die den mörderischen Missbrauch aufdeckt. Ist an Ihnen eine gute Journalistin verloren gegangen?

Ich hatte früher den Wunsch Journalistin zu werden, das war meine erste Berufswahl, bevor alles ganz anders kam. Ich hätte mir das gut vorgestellt, Themen tiefer zu beleuchten, Dinge aufzudecken, der Wahrheit näherzukommen.

Wie informieren Sie sich in Zeiten von Fake News bevorzugt? Über Tageszeitungen, Fernsehnachrichten, im Internet?

Ich lese Zeitung auf Facebook, da bin ich verbunden mit vielen Medien, darunter Leitmedien wie „Süddeutsche Zeitung“ und „Neue Zürcher Zeitung“. Aber ich weiß natürlich, dass ich im Internet vornehmlich Beiträge angeboten bekomme, die mich letztlich häufig in meiner Haltung bestätigen. Manchmal nehme ich aber auch eine gedruckte Zeitung in die Hand und dann sind die Informationen diverser und breiter gefächert. Wenn wir gerade so darüber sprechen – ich werde das wieder öfter tun. (lacht)

Als jüngst Facebook und Co. ausgefallen sind, war das für viele ein herber Schlag. Für Sie auch?

Im Gegenteil, ich habe aufgeatmet, für mich und für den Rest der Welt. Ich glaube, so ging es ganz vielen Leuten, es war eine kollektive Pause – jeder war gleichermaßen betroffen, niemand musste deshalb Angst haben, etwas zu verpassen. Ich glaube, dass viele insgeheim dachten: Wäre vielleicht gar nicht verkehrt, wenn es so bleibt.

Im Film wollen Sie Ihre Tochter vor dem schädlichen Einfluss digitaler Medien schützen. Das ist für Eltern gar nicht so leicht, oder?

Das ist etwas, was ich an Cynthia mag: Sie irrt wie ein Dinosaurier durch die neue digitale Welt, in der sie sich nicht richtig zurechtfindet, sie sträubt sich dagegen, aber der Preis dafür ist, dass sie nicht richtig dazugehört. Bei den eigenen Kindern kann man es eine Weile lang rauszögern, aber irgendwann müssen die jungen Menschen ihren eigenen Weg für den richtigen Umgang damit finden.

Sie selber waren einst eines der prägenden Gesichter der jungen Generation. Haben Sie heute Verständnis für die moderne Jugendkultur mit TikTok und Co.?

Ich habe Verständnis dafür, aber gleichzeitig auch die Hoffnung, dass sich parallel ein kritisches Bewusstsein entwickelt, die Fähigkeit, sich abzugrenzen von allem, was auf sie einströmt, ein Bewusstsein für Diversität, Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit. Ich sehe da eine Generation, die vielleicht das Ruder herumreißt.

„Zero“ spielt in menschenleeren Straßen, die ein wenig an die Lockdown-Zeit erinnern …

Regisseur Jochen Freydank hat einen visionären Blick, er lässt den Zuschauer visuell spüren, welche Gefahren in einer immer digitaleren Welt drohen, in der die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr auseinanderklafft, wo man sich mit der Isolation, mit Lockdown und Homeoffice immer mehr arrangiert – es ist eine beklemmende und nicht zu dick aufgetragene Vision von einer nahen Zukunft.

Zur Person Heike Makatsch kam 1971 in Düsseldorf zur Welt. Sie studierte mehrere Semester Politik und Soziologie und begann eine Ausbildung zur Schneiderin. 1993 erlangte sie Bekanntheit als Moderatorin des Musiksenders VIVA, 1996 dann der Durchbruch als Schauspielerin mit dem Kinofilm „Männerpension“. Es folgten zahlreiche viel beachtete Rollen in Film und Fernsehen – unter anderem spielte sie im Weihnachtsklassiker „Tatsächlich Liebe“ und der Udo-Jürgens-Musicalverfilmung „Ich war noch niemals in New York“ mit. Seit 2016 ist sie als Kommissarin in der Krimireihe „Tatort“ zu sehen. Heike Makatsch ist mit dem Schauspieler Trystan Pütter liiert, hat drei Töchter und lebt in Berlin – von 1996 bis 2004 war sie mit Daniel Craig zusammen, dem aktuellen 007-Darsteller.





