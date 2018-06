Wenn man Erbgroßherzogin Stéphanie bei größter Hitze auf die Felder von Manternach locken kann, muss man wohl etwas Interessantes zu bieten haben. Das Institut fir Biologësch Landwirtschaft an Agrarkultur (IBLA) zeigt biologischen Sojaanbau im Großherzogtum.

Die Wunderbohne erfreut Luxemburg

Nicole WERKMEISTER Wenn man Erbgroßherzogin Stéphanie bei größter Hitze auf die Felder von Manternach locken kann, muss man wohl etwas Interessantes zu bieten haben. Das Institut fir Biologësch Landwirtschaft an Agrarkultur (IBLA) zeigt biologischen Sojaanbau im Großherzogtum.

Sie enthält rund 40 Prozent wertvolles Eiweiß und gilt als erste Kulturpflanze überhaupt: die Sojabohne. Ursprünglich beheimatet ist die zur Familie der Hülsenfrüchtler (Leguminosen) zählende Pflanze im Nordosten Chinas. Heute wird sie – insbesondere als Eiweißlieferant in Tiernahrung – auch in Nord- und Südamerika angebaut. Europa wiederum importiert 60 Prozent seines pflanzlichen Eiweißbedarfs aus jenen Regionen, in denen die großflächigen Monokulturen mit dem dazugehörigen Einsatz von Pestiziden für zahlreiche Probleme sorgen.

Anpassung an Klima und Boden

Besser wäre es doch, die Sojabohne im eigenen Land anzubauen – und das durch eine durchdachte biologische Landwirtschaft in einer Art und Weise, die Böden und Grundwasser nicht belastet. Um das zu ermöglichen, gibt es bereits spezielle Züchtungen, die die Pflanze auch in kühleren Regionen gedeihen lässt. Zu ihnen zählt die Sorte Merlin, die zur Zeit an drei verschiedenen Standorten im Großherzogtum auf Versuchsflächen im Rahmen des Projekts "LeguTec" angebaut und von Experten beobachtet wird. Eine dieser Flächen befindet sich auf den Feldern des Biobetriebs Mehlen bei Manternach. Dort konnten sich neben Erbgroßherzogin Stéphanie und Landwirtschaftsminister Fernand Etgen auch interessierte Landwirte am vergangenen Freitag ein Bild vom Gedeihen der Sojapflanze auf hiesigem Boden machen.



5 (v.l.n.r.) IBLA-Direktorin Dr. Stéphanie Zimmer, Erbgroßherzogin Stéphanie und Landwirtschaftsminister Fernand Etgen stimmt die erfolgsversprechenden Initiative "LeguTec" fröhlich. Foto: Lex Kleren

Die Unkrautentfernung erfolgt auf den Versuchsflächen mechanisch, durch Harken oder Striegeln. Foto: Lex Kleren Vertreter der Presse und interessierte Landwirte bei der Vorstellung des Projekts "LeguTec" auf den Feldern bei Manternach. Foto: Lex Kleren Vortrag im Freien: Landwirtschaftsminister Fernand Etgen, Jempi Hoffmann (Bürgermeister von Manternach) und Erbgroßherzogin Stéphanie werden von Vertretern des IBLA begrüßt. Foto: Lex Kleren Die Sojapflanzen der Sorte Merlin gedeihen im biologischen Landbau überraschend gut auf hiesigem Boden. Foto: Lex Kleren





Da die Wurzeln der Pflanze eine Symbiose mit dem in Europa nicht heimischen Knöllchenbakterium Bradyrhizobium japonicum eingehen, von dem sie Stickstoff als Nährstoff in pflanzenverfügbarer Form erhält, muss die Saat vor dem Ausbringen Ende April, Anfang Mai mit diesem Bakterium "geimpft" werden.



Die "LeguTec"-Versuchsflächen auf den Feldern des Biobetriebs Mehlen bei Manternach. Foto: Lex Kleren

Auf den Versuchsfeldern in Luxemburg kümmert man sich nun insbesondere um die optimale Unkrautregulierung, ganz ohne Einsatz von Pestiziden. Die mechanische Unkrautbeseitigung erfolgt dabei entweder durch Harken, Striegeln oder einer Kombination von beidem. In einer weiteren Variante wachsen die Sojapflanzen gemeinsam mit Leindotter als Beikraut. Zusätzlich zur händischen Auszählung der Versuchsflächen werden diese durch Drohnen aus der Luft beobachtet. Da man die Sojabohnen vor der Fütterung entölen muss, wird über die Anschaffung eines sogenannten Toasters in der Großregion nachgedacht.