Die Welt auf einem Tisch

Michael JUCHMES Anlässlich des "Diversity Day", bei dem die Vielfalt der Arbeitnehmerschaft gefeiert wird, stattete Corinne Cahen, Ministerin für Familie und Integration, dem Unternehmen Deloitte einen Besuch ab. Dabei ging es vor allem um kulturelle Unterschiede ... im Kochtopf.

Corinne Cahen hatte am Diversity Day, der erstmals vor drei Jahren in Luxemburg gefeiert wurde, alle Hände voll zu tun: Den ganzen Donnerstag verbrachte sie in Behörden, Vereinigungen und Firmen, um sich von der Vielfalt, die in den Betrieben herrscht, zu überzeugen.



Pünktlich zur Mittagspause schaute sie beim Consulting-Unternehmen Deloitte vorbei, wo ein internationales Buffet auf die Ministerin wartete. 100 Freiwillige aus 50 Ländern bereiteten bunte Speisen zu. Der Erlös der Aktion kommt Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, CARE Luxembourg und Croix-Rouge Luxembourg zugute.