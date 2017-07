(mk) - Zwölf Kilometer ist der Bodensee zwischen Romanshorn und Friedrichshafen breit. Diese Strecke will der Luxemburger Guy Bertemes am 6. September schwimmend meistern. Damit er diese Breitenquerung an einem Stück schafft, bedarf es einer intensiven Vorbereitung. Trainingseinheiten von zehn und 13 Kilometern stehen zurzeit fünf Mal die Woche auf dem Programm:



Auf der Langstreckendistanz begleiten ihn seine Familie und ein Richter in einem Begleiterboot. Essen und Trinken wird ihm von dort aus gereicht, doch darf der Schwimmer das Boot nicht berühren, sonst wird er disqualifiziert.