In der biblischen Stadt im Westjordanland sind die Touristen an einer Hand abzuzählen. Das war nicht immer so, denn Jericho hat gerade Kulturinteressierten viel zu bieten. Ein Augenschein.

Die Trompeten von Jericho schweigen

Von Agnes Fazekas Es sind nur 30 Kilometer von Jerusalem nach Jericho ...