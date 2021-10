Vor 60 Jahren bekam die "Luxair" offiziell ihren Namen. Testen Sie Ihr Wissen rund um die nationale Fluggesellschaft in unserem Quiz.

Vor 60 Jahren

Die stille „Geburt“ der Luxair

Yves BODRY Vor 60 Jahren bekam die "Luxair" offiziell ihren Namen. Testen Sie Ihr Wissen rund um die nationale Fluggesellschaft in unserem Quiz.

Vor 60 Jahren wurde die Luxair „geboren“. Auf einer außerordentlichen Generalversammlung beschlossen die Aktionäre eine Namensänderung von „Luxembourg Airlines Company“ in Luxair. Auf derselben Generalversammlung wurde ebenfalls eine Kapitalerhöhung über 14 Millionen Franken gestimmt, dies von bis dahin sechs Millionen Franken auf 20 Millionen Franken.

Die -Anzeige für die Generalversammlung im "Luxemburger Wort".

Im „Luxemburger Wort“ war die „Geburt“ der Luxair jedenfalls kein Thema, wie ein Blick ins Archiv verrät. Eine Berichterstattung ist in den Folgetagen nicht zu finden. Die „Luxembourg Airlines Company“ verkündete die anstehende Generalversammlung ihrerseits mit zwei kleineren Anzeigen, eine am 30. September 1961, und dieselbe noch einmal am 7. Oktober 1961.



Der Name Luxair taucht im „Luxemburger Wort“ erstmals aber bereits am 16. März 1961 in einem Parlamentsbericht auf, dies in einer Rede vom damaligen Transportminister Pierre Grégoire von der CSV. In dem Bericht hieß es beispielsweise: „Um einen rentablen Betrieb der „Luxair“ zu erreichen, gilt es zunächst Luftfahrt-Abkommen mit allen Ländern zu treffen, die für die einheimische Fluggesellschaft interessant sein könnten. Solche wurden bisher abgeschlossen mit Holland, Portugal, der Schweiz, Griechenland, Österreich, Island, Norwegen, Schweden, Irland, Dänemark, Jugoslawien, Tunesien, Thailand, der Arabischen Union und Deutschland.“

Bereits 1946 fand dagegen die Grundsteinlegung für den Flughafen in Findel statt.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.