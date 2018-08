Unter dem Motto „Vielfalt gewinnt“ ist am Dienstag die Gamescom in Köln eröffnet worden. Noch bis zum 25. August können sich Gamer auf der weltweit größten Videospielmesse über die jüngsten Entwicklungen informieren.

Die Spiele haben begonnen

Unter dem Motto „Vielfalt gewinnt“ ist am Dienstag die Gamescom in Köln eröffnet worden. Noch bis zum 25. August können sich Gamer auf der weltweit größten Videospielmesse über die jüngsten Entwicklungen informieren.

(dpa) - Köln ist im Game-Fieber: Seit Dienstag läuft dort die Video- und Computerspielmesse Gamescom. Über 1.000 Aussteller zeigen während der zehnten Ausgabe ihre Neuheiten. Der erste Messetag war vor allem Fachbesuchern und Medien vorbehalten. Seit Mittwoch dürfen sich auch Privatbesucher ein Bild über die neusten Entwicklungen in der Branche machen. Im vergangenen Jahr kamen insgesamt mehr als 350.000 Besucher, bis zum Samstag werden rund 500.000 erwartet, Fachveranstaltungen sowie ein mehrtägiges City-Festival mit eingerechnet. Wer eines der populären Spiele ausprobieren will, muss demnach recht flott auf den Beinen sein - traditionell bilden sich nämlich schnell ziemlich lange Schlangen vor den Ständen.



"Vielfalt gewinnt" lautet das diesjährige Leitthema. Damit soll erneut der Facettenreichtum und die Vielseitigkeit der Branche sowie die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von Games unterstrichen werden. Vielfalt beschreibe aber auch die Gemeinde der Gamer weltweit, sagte Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbands Game. Sie bestehe aus Menschen aller Altersgruppen, Nationalität und Hautfarbe. "Wenn das auch in der Gesellschaft so wäre, es gebe nichts Schöneres."

Die Gamescom 2018 gilt als eine der wichtigsten Messen der Video- und Computerspielbranche weltweit und die Ausstellungsfläche wurde seit dem Start in Köln 2009 um 70 Prozent vergrößert. Zum Programm gehört auch ein riesiges Event mit Musikbühnen in der Kölner Innenstadt und einem Zeltlager am Rheinufer. In diesem Jahr gibt es sogar eine „Pop-Up-Jugendherberge“.

Gamer am Starcraft-Stand des Entwicklers Blizzard Entertainment. Fozto: dpa/Oliver Berg Eine mit Leuchtdioden verzierte Gamerfigur am Stand von Asus. Oliver Berg/dpa Etwas "Natur" beim Spiel "Torchlight" von Runic Games. Foto: dpa/Oliver Berg Fifa 18 ist nicht nur was für eingefleischte Fußballfans. Foto: dpa/Oliver Berg VR-Brillen - am Stand von Hologate - reizen mit verblüffendem Realismus. Foto: dpa/Oliver Berg Besucher auf der Gamescom 2018 warten darauf das Videospiel "Battlefield 5" zu spielen. Christophe Gateau/dpa Finstre Figuren aus dem Spiel "World of Warcraft" lungern in den Gängen der Messehallen. Oliver Berg/dpa

Erste Preise für beste Spiele verteilt

Zum Start der Gamescom wurden auch schon die ersten Video- und Computerspiele mit dem diesjährigen „Gamescom Award“ ausgezeichnet. Den Titel als bestes Action-Spiel sicherte sich „Sekiro: Shadows Die Twice“ von Activision Blizzard, bestes Familien-Spiel wurde „Super Mario Party“ von Nintendo. Als bestes Rollenspiel gewann „Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition“ von Bandai Namco Entertainment die Trophäe. Bestes Sportspiel wurde „FIFA 19“ von Electronic Arts, bestes Rennspiel „Forza Horizon 4“ von Microsoft.

Insgesamt wurden Gewinner in 16 Spezial-Kategorien gewürdigt. Der Hauptpreis „Best of Gamescom“ wird wie einige andere Auszeichnungen allerdings erst am Samstag zum Abschluss verliehen.

Internationale Titel-Neuerscheinungen



"The Dark Pictures Anthology" ist eine Sammlung von Horrorspielen von Supermassive Games, den Machern von "Until Dawn". Der erste Titel "Man of Medan" ist ein Abenteuerspiel: Spieler sollen eine Gruppe von Urlaubern begleiten, die auf ein gesunkenes Schiff und seine untote Besatzung trifft. Gegruselt wird 2019 auf PC, Playstation 4 und Xbox One.



Im Sommer 2019 kehrt "Desperados" zurück. Der Taktik-Titel von Mimimi Productions lässt Spieler ein Team steuern, das aus mehreren Randexistenzen der Wild-West-Ära besteht. In "Desperados 3" erfordert dies allerlei Planung für Westernstadt-Schießereien aus der Vogelperspektive, kniffeliges Taktieren und beständiges Nachladen.



Der Tod lauert auf dem Kirchturm: Beim Schießen und Meucheln im Spiel "Desperados 3" ist die richtige Taktik gefragt. dpa-Themendienst +++ Foto: dpa Die Idylle trügt: Das Horror-Game "Man of Medan" beginnt auf einem Tauchboot im Südpazifik, endet aber an Bord eines Geisterschiffes. Foto: dpa Pause auf dem Weg nach Mexiko: Szenen wie diese werden Spieler von "Life is Strange 2" im Jahr 2019 zu sehen bekommen. Foto: dpa Zwei Brüder sind die Protagonisten im Spiel "Life is Strange 2", das 2019 auf den Markt kommt. Foto: dpa Gemütliche Runde an Bord: Noch ahnen die Taucher-Freunde in "Man of Medan" nicht, welche Schrecken auf sie zukommen. Foto: dpa Ein Dorf wächst - das ist auch im neuen Teil von "Die Siedler" das Spielprinzip. Foto: dpa Ein Wildwest-Titel ohne Saloon? Undenkbar! Deshalb kommt dieser Typ Kneipe auch in "Desperados 3" zu seiner Ehre. Foto: dpa Aufbauromantik mit Fischerhütte: Das soll es im neuen "Siedler"-Teil auch geben. Foto: dpa

Mit dem Spiel "Life is Strange 2" wollen Square Enix und Dontnod an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen. Zur Gamescom-Eröffnung wurden Details zur Handlung bekannt. Diesmal in den Hauptrollen: zwei Brüder, 9 und 16 Jahre alt, die nach einem dramatischen Ereignis auf der Flucht nach Mexiko sind. Das sehr auf Dialoge und Musik bauende Abenteuer mit einer Prise Übernatürlichem beginnt Ende September.

Von BlueByte wird es im Herbst 2019 ein neues "Die Siedler" geben. Auf der Gamescom gezeigte erste Bilder zeugen von einem detaillierten Aufbauspiel in 3D mit vielen Wirtschafts-, aber auch mit Kampfszenen. Bis es mit dem neuen Teil so weit ist, beleben die Mainzer alle bisherigen Titel der "Die Siedler"-Reihe neu und bringen sie als aufbereitete Versionen für moderne PCs erneut heraus. Die History Edition gibt es vom 15. November an über Ubisofts uPlay-Plattform. Die allerersten "Siedler" von 1993 gibt es bereits als Download.

Koch Media hat einen Erscheinungstermin für "Shenmue 3" genannt: Nach vielen Jahren im Ungewissen soll der Titel Ende August 2019 erscheinen. Erzählt wird die Geschichte des jungen Kampfkünstlers Ryo Hazuki, der im China der 1980er Jahre die Mörder seines Vaters sucht.



Mit Klischees aufräumen



Gamer haben in der Gesellschaft mit zahlreichen Vorurteilen zu kämpfen. Doch was davon stimmt wirklich? Das wollte jetzt anlässlich der Gamescom 2018 die Data und Analytics Group YouGov wissen und hat einige gängige Klischees über Gamer unter die Lupe genommen.

Gamer sind übergewichtig: Dass Gamer übergewichtig sind und sich hauptsächlich von Fast-Food und Softgetränken ernähren ist ein bekanntes Klischee. Zu Unrecht, wie eine Datenanalyse mit dem Zielgruppensegmentierungs-Tool YouGov Profiles zeigt. Denn der Anteil der Gamer mit einem normalgewichtigen Body-Mass-Index (BMI) zwischen 21 und 25 Jahren ist mit 45 Prozent genauso hoch wie der Anteil der Normalgewichtigen in der deutschen Gesamtbevölkerung.

Gamer sind Stubenhocker: Ein weiteres Vorurteil besagt, dass Gamer sich hauptsächlich drinnen aufhalten und nur selten an die frische Luft gehen. Tatsächlich geben lediglich 65 Prozent in der Zielgruppe an, dass sie in ihrer Freizeit gerne aktiv sind. Allerdings sind sie nicht weniger sportlich: Über die Hälfte (58 Prozent) treibt mindestens einmal die Woche Sport.

Gamer sind ungepflegt: Ein drittes, weit verbreitetes Stereotyp ist die Annahme, Gamer seien ungepflegt. In der Tat geben Gamer öfter an, aus Zeitgründen auf den Einsatz von Produkten zur Körperpflege zu verzichten. Doch sind sie kaum weniger eitel: Über die Hälfte (58 Prozent) benutzt Kosmetik und Pflegeprodukte, um besser auszusehen.

Gamer haben eine geringe Sozialkompetenz: Ein ebenfalls häufig anzutreffendes, aber nicht haltbares, Klischee ist das des Außenseiters oder Einzelgängers. Die Datenanalyse zeigt, dass Gamer ihre Sozialkompetenz genauso hoch einschätzen wie der Rest der deutschen Bevölkerung: 15 Prozent sagen sogar, es ist ihre größte Stärke. Gamer sind gesellige Menschen, doch haben sie lieber wenige gute Freunde als viele lose Bekanntschaften - dies sagen immerhin 56 Prozent.