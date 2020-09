Die Schweizergarde und das Virus

View this post on Instagram

Kampf gegen einen unsichtbaren Feind (4/5) Die Probleme in der ewigen Stadt häufen sich Dass wir nun das eine oder andere Bier mehr innerhalb unserer Kaserne trinken und gezwungen sind, jeden Abend in unserer Mensa unter Einhaltung der obligaten Abstände zu essen, tut zwar unserer Gemeinschaft gut, sicherlich freuen sich aber auch die Wirte in Rom darauf, wenn sie ihre Lokale wieder öffnen dürfen und auch uns wieder bewirten können. Denn die wirtschaftlichen Einbussen, die die Stadt Rom – ja ganz Italien – hinnehmen muss, sind enorm. Für eine Stadt, die sich – wie Rom – zu einem grossen Teil auf den Tourismus ausgerichtet hat und in der enorm viele Arbeitsplätze davon abhängen, steht viel auf dem Spiel. Bei einem Blick aus dem Fenster schaut man auf eine scheinbar ausgestorbene Stadt, nur wenige Leute sind unterwegs, die sonstigen Blechlawinen auf den Strassen sind vollends verschwunden. Es ist ein Bild, das angesichts der normalerweise um diese Jahreszeit nach Rom strömenden Touristenmassen erschrickt. Ächzte die Infrastruktur in den letzten Jahren erheblich unter dieser Last, so stehen nun, nach nur wenigen Wochen des «Lockdowns», viele Existenzen auf dem Spiel.