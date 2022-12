Der berühmt-berüchtigte „Zürcher Bal“ lockte am Abend des ersten Weihnachtstages erneut zahlreiche Partygänger nach Kirchberg.

Partyspaß statt Familienfeier

Die schönsten Schnappschüsse vom „Zürcher Bal“

(LW) - Nicht ein, nicht zwei, sondern insgesamt drei Mal mussten die jungen Nachtschwärmer aus dem Großherzogtum auf das Highlight auf der weihnachtlichen Partyagenda verzichten. Doch am 25. Dezember, am Abend des ersten Weihnachtstages, wurden sie endlich erlöst: Der „Zürcher Bal“ meldete sich mit seiner 60. Ausgabe aus dem Corona-Winterschlaf zurück - und das natürlich laut und feuchtfröhlich.

Welche feierwütigen Gäste und Gästinnen sich für das Event in der Luxexpo the Box in Anzug oder Cocktailkleid gezwängt und die angefutterten Kalorien auf der Tanzfläche dem Erdboden gleichgemacht haben? Ein „Luxemburger Wort“-Fotograf hat einige Beweisaufnahmen erstellt ...

Der „Zürcher Bal“ Bereits seit vielen Jahrzehnten sorgen die Lëtzebuerger Studenten Zürech für gute Stimmung an den Festtagen. Der von ihnen organisierte „Zürcher Bal“ fand erstmals im Jahr 1960 statt. Nach Zwischenstationen im Grand Théâtre und der Rockhal haben die Organisatorinnen und Organisatoren mittlerweile in der Luxexpo the Box ein Zuhause für ihr Partyevent gefunden, das sich in den vergangenen Jahren immer mehr dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben hat. Lëtzebuerger Studenten Zürich (LSZ) Die Vereinigung der Luxemburger Studenten in Zürich gilt als Anlaufstelle für alle Studierenden aus dem Großherzogtum, die in der größten Stadt der Schweiz auf der Suche nach Landsleuten sind und im Alltag - laut LSZ - nicht zur „Schwyzerdütsch“, sondern auch mal wieder Luxemburgisch hören möchten. Die Studentenvereinigung veranstaltet jedoch nicht nur Feiern und sportliche Events: Sie bietet Unterstützung bei Problemen rund um das Thema Studium - auch Studieninteressierte können sich hier melden. Der Jahresbeitrag beläuft sich auf 20 CHF (rund 20 Euro). Weitere Informationen unter: comite@lsz.lu und www.lsz.lu.

