Der Sohn von Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie empfing an diesem Samstag in Fischbach das Sakrament der Taufe.

Panorama 16 1

Freude am großherzoglichen Hof

Die schönsten Fotos der Taufe von Prinz François

Der Sohn von Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie wurde an diesem Samstag in Fischbach in die Gemeinschaft der katholischen Kirche aufgenommen.

(LW) – François Henri Luis Marie Guillaume: Auf diesen Namen hat Kardinal Jean-Claude Hollerich an diesem Samstagnachmittag gegen 16 Uhr den jungen Prinzen getauft. Damit ist der mittlerweile sechste Enkel von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa nun auch offiziell ein Mitglied der katholischen Glaubensgemeinschaft.

Die Taufe des zweiten Sohnes von Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie war das nächste freudige Ereignis am großherzoglichen Hof nach der großen Hochzeit seiner Tante Prinzessin Alexandra vor einigen Wochen in Luxemburg (standesamtliche Eheschließung) und Frankreich (kirchliche Trauung).

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Mit der Sonne um die Wette strahlt Erbgroßherzogin Stéphanie mit Prinz François auf dem Arm. Foto: Claude Piscitelli

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Mit der Sonne um die Wette strahlt Erbgroßherzogin Stéphanie mit Prinz François auf dem Arm. Foto: Claude Piscitelli Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie mit ihren Söhnen Prinz Charles und Prinz François vor der Kirche in Fischbach. Foto: Claude Piscitelli Auch anwesend in Fischbach war natürlich das großherzogliche Paar und der zweitälteste Sohn Prinz Félix, hier mit Tochter Amalia. Foto: Claude Piscitelli Das großherzogliche Paar mit ihren Kindern und deren Ehepartnern sowie Enkelin Amalia und den Enkeln Liam, Noah und Gabriel (v.l.n.r.) vor der Kirche in Fischbach. Foto: Claude Piscitelli

Die Taufzeremonie wurde in der Kirche von Fischbach im Beisein beider Familien von Kardinal Hollerich abgehalten, der erst am vergangenen Wochenende Prinz Noah, dem jüngsten Sohn von Prinz Louis und Tessy Antony de Nassau-Floessel (also einem Cousin des Täuflings), das Sakrament der Firmung spendete. Unterstützt wurde der Erzbischof vom emeritierten Erzbischof Fernand Franck und Weihbischof Leo Wagener.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Kardinal Hollerich vor der Kirche an diesem freudigen Tag in Fischbach. Foto: Claude Piscitelli

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Kardinal Hollerich vor der Kirche an diesem freudigen Tag in Fischbach. Foto: Claude Piscitelli In der Kirche in Fischbach empfing Prinz François heute das heilige Sakrament der Taufe. Foto: Claude Piscitelli Kardinal Jean-Claude Hollerich, der emeritierte Erzbischof Fernand Franck und Weihbischof Leo Wagener (v.l.n.r.). Foto: Claude Piscitelli Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie mit Prinz François und einem sehr neugierigen Prinz Charles auf dem Weg zur Kirche. Foto: Claude Piscitelli Großherzog Henri empfängt seinen Sohn Prinz Félix und Prinzessin Claire mit ihren Kindern vor der Kirche in Fischbach. Foto: Claude Piscitelli In der Kirche in Fischbach empfing Prinz François heute das heilige Sakrament der Taufe. Foto: Claude Piscitelli Kardinal Jean-Claude Hollerich Foto: Claude Piscitelli

Gemeinsam mit den Eltern freute sich auch der mittlerweile drei Jahre alte Erstgeborene des erbgroßherzoglichen Paares, Prinz Charles, über die Taufe seines Geschwisterchens.

Prinz François steht in der Thronfolge nach seinem Papa und Brüderchen „Charel“ auf dem dritten Platz. Er wird also gewissermaßen als Stellvertreter seines Bruders fungieren. Das Nesthäkchen hatte am 27. März in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg-Stadt das Licht der Welt erblickt.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Weitere Gäste der Tauffeier waren die Familienangehörigen von Erbgroßherzogin Stéphanie - hier zu sehen: Nathalie Hamliton, ihre älteste Schwester, mit Familie. Foto: Claude Piscitelli

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Weitere Gäste der Tauffeier waren die Familienangehörigen von Erbgroßherzogin Stéphanie - hier zu sehen: Nathalie Hamliton, ihre älteste Schwester, mit Familie. Foto: Claude Piscitelli Weitere Gäste der Tauffeier waren die Familienangehörigen von Erbgroßherzogin Stéphanie - hier zu sehen: Graf Amaury de Lannoy und Gräfin Astrid de Lannoy. Foto: Claude Piscitelli Weitere Gäste der Tauffeier waren die Familienangehörigen von Erbgroßherzogin Stéphanie - hier zu sehen: Graf Jehan de Lannoy und Gräfin Beatrice de Lannoy mit ihren Kindern. Foto: Claude Piscitelli Weitere Gäste der Tauffeier waren die Familienangehörigen von Erbgroßherzogin Stéphanie - hier zu sehen: Gräfin Isabelle de Lannoy und Jean-Charles de le Court mit ihren Kindern. Foto: Claude Piscitelli Weitere Gäste der Tauffeier waren die Familienangehörigen von Erbgroßherzogin Stéphanie - hier zu sehen: Graf Olivier de Lannoy, der Bruder der Täuflingsmutter, und Gräfin Alice de Lannoy mit ihren Kindern. Foto: Claude Piscitelli





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.