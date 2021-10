Gleich mehrere Sender widmen dem Comeback der geschäftstüchtigen Helene Fischer pompöse Shows und Specials. Den Anfang macht das ZDF.

Helene Fischer

Die Schlagerkönigin ist zurück

Von Cornelia Wystrichowski

Deutschlands Schlagerkönigin hatte sich lange Zeit rar gemacht: Anfang 2019 hatte Helene Fischer ein Sabbatjahr eingelegt, später verhinderte Corona große Auftritte der Sängerin des Hits „Atemlos“. Doch nun kehrt die 37-Jährige mit ihrem neuen Album „Rausch“, dem ersten seit vier Jahren, zurück ins Rampenlicht – und im Fernsehen bricht prompt das Helene-Fischer-Fieber aus.

Gleich mehrere Sender rollen der Trällerqueen den roten Teppich aus, der geschäftstüchtige Publikumsliebling wird in den kommenden Wochen einige große TV-Auftritte haben. Den Anfang macht der Konzertfilm „Helene Fischer – Im Rausch der Sinne“ an diesem Samstag (16. Oktober) um 21:45 im ZDF. Der rund einstündige Film verspricht eine „Reise durch das neue Album und die Seele der Künstlerin“, heißt es in der Ankündigung. Fischer selbst führt durch die 60 Minuten, in deren Mittelpunkt mehrere Songs ihres am Vortag erschienenen neuen Albums stehen, aber auch „persönliche Backstage-Storys“, ausgefeilte Inszenierungen und raffinierte Kostüme.



Nur wenige Wochen später zelebriert dann auch Sat.1 seine großen Fischer-Festspiele, die als echter Coup für den Privatsender gelten können: Stefan Raab produziert die Show „Helene Fischer – Ein Abend im Rausch“ (12. November, 20.15 Uhr) und ist auch musikalischer Leiter des Spektakels, in dem die Sängerin auf einer kleinen Theaterbühne Live-Versionen ihrer neuen Songs vorstellen wird, die sie gemeinsam mit Stefan Raab erarbeitet hat.

Alte Freunde

Die beiden Stars kennen sich schon lange, Fischer war bereits vor Jahren in Raabs Show „TV total“ zu Gast. In der Sendung, in der Raab wohl nicht selbst auftreten wird, plaudert die Künstlerin außerdem mit Moderator Steven Gätjen über ihr Leben und ihre Karriere.

Die Fernsehauftritte sind Teil einer ausgeklügelten PR-Kampagne rund um das neue Album. Vox hat schon in Aussicht gestellt, bald eine mehrstündige Dokumentation über die Schlagerpäpstin auszustrahlen. Das Fernsehen ist also im Helene-Fischer-Fieber – doch ausgerechnet die beliebte Weihnachtsshow der Künstlerin im ZDF fällt 2021 zum zweiten Mal in Folge wegen Corona aus, weil das Hygienekonzept bei der zweitägigen Aufzeichnung in Düsseldorf nur 4.000 statt der gewünschten 11.000 Zuschauer zugelassen hätte.

Begleitet wird das große Comeback von Schlagzeilen um Helene Fischers Privatleben: Einige Boulevardmedien hatten unlängst vermeldet, dass die Sängerin ihr erstes Kind erwartet. Wenig später bestätigte die 37-Jährige die Gerüchte via Instagram, bedauerte aber auch, dass ihre Schwangerschaft offenbar aus ihrem engsten Umfeld geleakt worden war.

In einem Interview gratulierte Thomas Gottschalk der Sängerin und scherzte: „Ich hoffe, Helene nimmt ihre Schwangerschaft nicht zum Anlass, mir für ‚Wetten, dass..?’ abzusagen.“ Demzufolge können sich Fischer-Fans also wohl auf einen Auftritt ihres Idols in der einmaligen Jubiläumsausgabe von „Wetten, dass..?“ – am 6. November im ZDF – freuen. Showmaster Gottschalk hat bereits angekündigt, dass er den Stargast mit Samthandschuhen anfassen werde: „Sie kennt mich gut genug, um sicher sein zu können: Sie bestimmt, worüber wir reden.“





