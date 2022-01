In schwierigen Zeiten hat der Jakobsweg eine Trendwende geschafft und mehr Pilger angelockt, als erwartet. Hält der Trend?

Jakobsweg

Die Rückkehr der Pilger

In schwierigen Zeiten hat der Jakobsweg eine Trendwende geschafft und mehr Pilger angelockt, als erwartet. Hält der Trend?

(KNA) - Der Jakobsweg hat Wiederauferstehung gefeiert. Die 178.900 Pilger, die im Heiligen Jakobusjahr 2021 in Santiago de Compostela ihre Urkunde erhielten, waren mehr als dreimal so viele wie im ersten Corona-Jahr 2020 (54.143). Das ist in der erfolgsverwöhnten Pilgerbewegung zwar weit weg von Rekorden, aber ein klares Signal des Neuaufbruchs. Der sprunghafte Anstieg war zu Beginn nicht abzusehen: „Im Januar, Februar hatten wir das Pilgerjahr schon komplett abgeschrieben, nun sind wir erstaunlich zufrieden“, bilanziert Enrique Valentin, Vorsitzender einer Vereinigung aus 92 privat geführten Herbergen am Jakobsweg.

Die Zahlen für die ersten Monate 2021 waren tatsächlich katastrophal: 60 Ankünfte im Januar, 14 im Februar, 194 im März. Mit dem Start der eigentlichen Pilgersaison im Frühjahr ging die Kurve nach oben: 1.024 im April und 4.295 im Mai. Danach folgte eine regelrechte Explosion der Pilgerzahlen, die sich von Juni (14.824) und Juli (33.963) über August (43.575) bis in den September (37.463) zog.

Erstaunlich stark waren der Oktober (31.170) und November (9.094), was der Hoffnung vieler Herbergsbetreiber entsprach, die Pilgersaison möge sich verlängern. Die Zahl im November lag sogar leicht über jener (8.274) aus dem bisherigen Rekordjahr 2019, als es fast 350.000 Pilger nach Santiago de Compostela schafften. Der Dezember bildete einen versöhnlichen Abschluss; die täglichen Ankünfte bewegten sich im Rahmen zwischen 45 und 250.

Ungewissheit im aktuellen Jahr

Den Löwenanteil vom letztjährigen Pilgerkuchen bekam nach Einschätzung von Enrique Valentin die Jakobswegregion Galicien mit einer „Herbergsauslastung von etwa 70 Prozent“; dort verlaufen die finalen 160 Kilometer bis Santiago de Compostela. In anderen Regionen wie La Rioja, wo Valentin eine Herberge unterhält, seien es „40 bis 50 Prozent“ gewesen.

Jakobusverehrung Der Apostel Jakobus der Ältere ist seit mehr als 1.000 Jahren Schutzpatron des christlichen Spaniens. Jakobus gehörte laut biblischer Überlieferung zum engsten Kreis um Jesus Christus und wird in ganz Europa verehrt: auf Deutsch als heiliger Jakob, auf Französisch Saint-Jacques, Englisch Saint James, Italienisch San Giacomo, Spanisch Santiago, San Jaime, San Jacobo oder San Diego. Sein kirchlicher Festtag ist der 25. Juli. Als erster Märtyrer aus dem Kreis der Apostel wurde Jakobus um 44 unter Herodes Agrippa im Heiligen Land hingerichtet. Dass er jedoch als Prediger in Spanien missioniert hätte, berichten erst schriftliche Quellen ab dem 7. Jahrhundert. Sein angebliches Grab wurde im ersten Drittel des 9. Jahrhunderts im Kern der heutigen Stadt Santiago de Compostela entdeckt. Der „Fund“ machte das sich rasch entwickelnde Santiago neben Jerusalem (Grab Christi) und Rom (Grab des Petrus und Paulus) in den folgenden Jahrhunderten zum wichtigsten Wallfahrtszentrum der Christenheit. Die bildliche Darstellung des Jakobus spiegelt eine gewisse Wandlung in seiner Verehrung wider. Während die ältesten Darstellungen ihn als Apostel, später vor allem als Pilger zeigten, wurde er verstärkt seit der „Reconquista“ des 12. Jahrhunderts auch als Kreuzritter im Kampf gegen die Araber dargestellt. Mit der Reformation und den Religionskriegen im „Durchzugsland“ Frankreich versiegte der Pilgerstrom in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. 1589, als Sir Francis Drake, Sieger über die Spanische Armada, Santiago belagerte, wurden die Reliquien in Sicherheit gebracht und blieben für fast drei Jahrhunderte verschwunden. Nach der Pilgerfahrt von Papst Johannes Paul II. 1982 und einer Europaratsinitiative zur Wiederbelebung der Jakobswege im Oktober 1987 hat eine Renaissance der Jakobsverehrung eingesetzt.

Die „größte Überraschung“ im vergangenen Pilgerjahr war für Valentin die Rückkehr von Italienern und US-Amerikanern. Deren Anteile am Gesamtaufkommen der Pilger lagen laut einer Pressemitteilung der galicischen Regierung bei etwa vier Prozent (Italiener) beziehungsweise drei Prozent (US-Amerikaner). Unter den Ausländern hatten die Portugiesen mit mehr als fünf Prozent die Nase vorn; drei Prozent entfielen auf Pilger aus Deutschland.

Im Januar, Februar hatten wir das Pilgerjahr schon abgeschrieben. Enrique Valentin, Herbergsbesitzer

Wohin die Reise in diesem Jahr führen wird, das angesichts der Pandemie von Papst Franziskus ebenfalls zu einem Heiligen Jakobusjahr erklärt worden ist, kann niemand vorhersagen. Dazu ist die Virusmutante Omikron zu präsent und die in Spanien wiedereingeführte Maskenpflicht im Freien für viele zu abschreckend. Für eine „große Hürde in den Herbergen“ hält Enrique Valentin die Auflage zum Vorzeigen eines Covid-Passes, wie sie in den verschiedenen Regionen weitestgehend obligatorisch sei. Er hofft darauf, dass diese Maßnahme bald wieder verschwinde.

Mit dem Pferd von der Mosel nach Santiago de Compostela "Man kommt nie so zurück, wie man war": Gilbert Haufs-Brusberg ist auf seinem Pferd Santi von Veldenz bei Bernkastel nach Santiago de Compostela gepilgert. Die Geschichte eines Lebensabenteuers.

Ein Versprechen an sich selbst

Die aktuelle Verunsicherung in Pilgerkreisen ist groß. „Wir hatten vor dem Aufkommen von Omikron mit einer Normalisierung oder sogar einem Nachhol-Effekt gerechnet“, so Heino von Groote, der Vorsitzende des Freundeskreises der Jakobuspilger Paderborn. Jetzt heißt es erst einmal abwarten, aber von Groote ist sicher: „Das Bedürfnis ist da. Viele Menschen, auch viele Gruppen, haben Pläne, in diesem Jahr in Spanien zu pilgern.“ Im Vergleich zu normalen Zeiten laufe die Ausgabe von Pilgerpässen „auf wesentlich niedrigerem Niveau“, so Groote.

Jakobswege von Luxemburg bis Santiago Der Jakobsweg als europaweites Netz von Straßen und Wegen führt dabei seit dem 9. Jahrhundert Pilger vom Baltikum über Polen, Deutschland, die Schweiz und Frankreich zum angeblichen Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela. Im Mittelalter erstreckten sich die Tagesetappen meist von einem „heiligen Ort“, an dem Reliquien verehrt wurden, zum nächsten. Neben den fast zahllosen Verästelungen und Zubringern gab es je nach Zählung vier bis sechs Hauptrouten durch Frankreich. Der „Weg der Deutschen“, die „Via Lemovicensis“, ging von Vezelay in Burgund aus und war der Hauptweg für Pilger aus Nord- und Westdeutschland sowie aus Osteuropa. Der sogenannte Küstenweg für Engländer und Iren verlief entlang der französischen Atlantikküste bis nach Spanien. Weiter östlich verliefen die „Via Turonensis“ über Paris, Tours und Bordeaux, die „Podiensis“ über Le Puy und Conques, die „Tolosana“ über Arles und Toulouse sowie der sogenannte Pyrenäenweg über Beziers und Foix. Auch im Großherzogtum gibt es einen 179 Kilometer langen Jakobsweg, der unter anderem durch Vianden, Echternach, Grevenmacher, LuxemburgStadt, Düdelingen und Schengen führt und dabei auch Orte herausstellt, an denen der Jakobskult gepflegt wurde. Neben religiösen spielen vor allem auch touristische und sportliche Motive eine zentrale Rolle bei jenen, die sich auf den Weg machen. Im deutschsprachigen Raum verstärkte der 2006 erschienene Erlebnisbericht des TV-Entertainers Hape Kerkeling „Ich bin dann mal weg“ zusätzlich eine Renaissance des Pilgerns. Wer sich in Luxemburg für den Jakobsweg interessiert, kann sich unter anderem bei dem 2004 gegründeten Verein „Frënn vum Camino de Santiago de Compostela asbl“ melden, der verschiedene Aktivitäten organisiert und Jakobspilger soweit möglich betreut. www.caminosantiago.lu



Diese Erfahrung hat auch Peter Eich gemacht, der Geschäftsführer der Jakobsweg-Zentrale, die über ihre Homepage ebenfalls Pilgerpässe anbietet. Nach der Einschätzung Eichs hat sich die Funktion der ausgegebenen Pilgerausweise verändert: „Die Menschen scheinen die Pässe nun wie ein Versprechen an sich selbst zu sehen, dass sie den Jakobsweg gehen werden, sobald es wieder leicht möglich sein wird.“ Eich plant seine Pilgertour für die Zeit nach Ostern.

Im frisch angebrochenen Jahr auf neue Rekorde zu spekulieren, hält Enrique Valentin unterdessen für unangemessen. Er wäre schon zufrieden, wenn das jetzige Jahr unterm Strich besser würde als das vergangene.

