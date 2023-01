Wenn eine Band kein Marketing mehr nötig hätte, dann sind es die Rolling Stones. Und dennoch gehen die Rock-Dinosaurier aus London mit der Zeit.

Die Rolling Stones sind jetzt auf TikTok

Tom RÜDELL

Das Branchenmagazin „Billboard“ meldet am Donnerstag: Die Rolling Stones, im Geschäft immerhin seit mehr als 60 Jahren, sind ab jetzt auf der Social-Media-Plattform TikTok vertreten. Und diese Nachricht hat mehrere Facetten: Zum einen gibt es ab sofort ein TikTok-Konto für die Band als Ganzes. Gitarrenlegende Keith Richards war bereits seit Dezember 2021 mit einem eigenen Account dabei, Frontmann Mick Jagger folgt ihm diese Woche.

Zum anderen sind jetzt alle Songs aus dem über sechs Jahrzehnte gewachsenen Katalog der Stones in TikTok verwendbar. Und das sind viele - es gibt mehr als 300 Eigenkompositionen mit der berühmten Autorenzeile „Jagger/Richards“.

Wie die Betreiberfirma von TikTok mitteilt, waren bereits vorher unter den Hashtags #TheRollingStones und #RollingStones mehr als 500 Millionen Abrufe verzeichnet worden. Die mit diesen Stichworten versehenen Inhalte reichen von Coverversionen, Songtext-Ratespielen bis hin zu Mick-Jagger-Imitationen. Jetzt können Fans auf TikTok ihre Beiträge auch mit Original-Songs aus dem Stones-Repertoire hinterlegen.

Auf dem neuen Band-Account @TheRollingStones sollen künftig auch exklusive Einblicke hinter die Kulissen und aus den Archiven der Rockdinosaurier gezeigt werden. Zum Einstieg ruft die Band ihre Fans auf, weitere Beiträge im Stil der Stones zu posten - nachdem die TikTok-Fangemeinde generell sehr tanzaffin ist, sich also ein guter Teil der geposteten Videos mit Bewegung und Choreografie beschäftigt, dürfte ein „Move like the Stones“-Posting zum Auftakt sicher nicht ins Leere laufen.

Dass das Interesse an Jagger und Co. auch außerhalb von TikTok immer noch groß ist, zeigt ein Blick in die Bilanz der letzten Stones-Tour: 14 Konzerttermine in Europa im Sommer 2022 spielten bei 712.000 verkauften Tickets rund 120 Millionen Dollar ein, so „Billboard“.

