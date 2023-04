Die kirchliche Trauung von Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory war nicht nur in Luxemburg ein mediales Großereignis. Auch im Ausland wurde über die Zeremonie berichtet.

Die Presseschau zur Traumhochzeit in der Provence

Sebastian WEISBRODT Die kirchliche Trauung von Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory war nicht nur in Luxemburg ein mediales Großereignis. Auch im Ausland wurde über die Zeremonie berichtet.

Von Sebastian Weisbrodt

Royale Hochzeit, die Zweite: Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory sind nicht nur in der Presselandschaft Luxemburgs ein Thema. Das Brautpaar ist nach seiner kirchlichen Trauung auch in zahlreichen Medien aus dem Ausland zu finden und liefert mit seinem Jawort im südfranzösischen Bormes-les-Mimosas Stoff für Fans von Adelsgeschichten über die Grenzen des Großherzogtums hinaus. Die LW-Redaktion hat den Blätterwald durchforstet.

Ein „wunderbar glückliches Lächeln“

Ein Loblied auf Prinzessin Alexandra singt die Illustrierte „Bunte“ aus Deutschland, die in der Trauung in Bormes-les-Mimosas den „bisherigen Höhepunkt in der Liebesgeschichte von Alexandra von Luxemburg und Monsieur Nicolas Bagory“ sieht. Ganz verzückt zeigt sich die Zeitschrift von der „modernen Märchenprinzessin“: „Alexandra, in einem Traum von Weiß, wurde am Arm ihres Vaters, Großherzog Henri, in die Kirche geführt. Neben Diadem, Schleier und spitzen Seiden-Pumps ihr schönstes Accessoire: Ihr wunderbar glückliches Lächeln.“

„In guter Gesellschaft“

Die italienische Ausgabe der „Vanity Fair“ richtet ihren Blick auf den Ort der Trauung. Bormes-les-Mimosas sei „ein beneidenswert eleganter Ferienort“. Das Brautpaar befinde sich mit der Wahl der „eleganten Enklave in Südfrankreich in guter Gesellschaft“, schreibt das Blatt und verweist darauf, dass James Middleton, der jüngere Bruder der Prinzessin von Wales, 2021 seine Frau Alizee Thevenet ebenfalls hier heiratete.

„Opulentes Diadem“ und „kühnes Kleid“

Die britische „Daily Mail“ stellt in ihrem Bericht von der „aufwendigen Zeremonie“ die Kleiderwahl der Hochzeitsgesellschaft in den Mittelpunkt. „Die 31-jährige Prinzessin sah in einem fließenden, cremefarbenen Kleid elegant aus. Ihr Kleid war leicht schulterfrei, mit plissierten Details, und Alexandra entschied sich für einen langen Schleier, der mit Perlen und Perlenverzierungen geschmückt war. Außerdem trug sie ein opulentes Diadem und hielt ihr Make-up für diesen Anlass natürlich. Ihre Mutter Maria Teresa, die Großherzogin, wurde in einem kühnen marineblauen und grünen Kleid gesichtet“, urteilte die Boulevardzeitung.

„Zweifellos wunderschön“

„Glückliche Zeiten in der großherzoglichen Familie von Luxemburg“ schreibt die Zeitung „La Vanguardia“ aus Spanien und erkannte eine „aufgeregte und glückliche“ Prinzessin Alexandra bei ihrer Ankunft in der Kirche Saint-Trophyme. Für ihren großen Tag habe die Braut ein Kleid mit einem originellen, verschlungenen Ausschnitt und einer langen, runden Schleppe sowie einen Schleier mit winzigen Strasssteinen gewählt. „Zweifellos war sie eine wunderschöne Braut, und alle um sie herum konnten nicht anders, als sie zu bewundern“, lautet das Fazit des Blatts.

„Unvorhersehbare Wahl“

Mit einer guten Prise Humor nimmt sich das französische Portal „Histoires Royales“ der Hochzeit am Luxemburger Hof an. Über das Chaumet-Diadem, das die Braut bei der Vermählung getragen hatte, schreiben die Adelsexperten: „Die Liste der Diademe, die die großherzogliche Familie besitzt, ist umgekehrt proportional zur Größe des Großherzogtums. Die Familie besitzt eine gut gefüllte Schmuckkassette und die Wahl des Diadems, das Alexandra tragen würde, war unvorhersehbar.“

„Romantische Kulisse in idealem Licht“

Das deutsche Fachportal „Adelswelt“ erinnert sich daran, dass es bei der standesamtlichen Hochzeit von Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory regnete: „Dieses Mal hatte das Brautpaar auch Glück mit dem Wetter. Die Nachmittagssonne tauchte die romantische Kulisse in ein ideales Licht für Fotoaufnahmen. Da die private Trauung nicht im Fernsehen übertragen wurde, hatte die Presse immerhin vor der Kirche perfekte Voraussetzungen für Bilder. Auch einige Schaulustige hatten sich versammelt, um einen Blick auf das Brautpaar und die großherzogliche Familie zu werfen.“

„Eine Familienangelegenheit“

„Prinzessin Alexandra als Sommerbraut“ titelt die niederländische „Nouveau“. Die Trauung im sonnenverwöhnten Bormes-les-Mimosas, nicht weit vom Ferienhaus der großherzoglichen Familie in Cabasson, sei in einem intimen Rahmen über die Bühne gegangen. „Die Oranjes, die mit ihnen verwandt sind, waren nicht vertreten. Den fröhlichen langen Kleidern nach zu urteilen, war die Kleiderordnung festlich“, heißt es im Bericht der Illustrierten.

„Noch gerührter als seine Tochter“

Die kirchliche Hochzeit in Bormes-les-Mimosas „war ein Frühlingsmärchen in der Sonne“, so die Zeitschrift „Marie Claire“ aus Italien. „Am Arm ihres Vaters, des Großherzogs Henri, der vielleicht noch gerührter war als seine Tochter, war Alexandra von Luxemburgs Hochzeitskleid die traumhafteste Stilwahl, die möglich war – Lichtjahre entfernt von Alexandras Look für die standesamtliche Trauung“, so die Lifestyle-Experten.

