Der Automobile Club du Luxembourg lud zum Saison-Abschluss Motorradfahrer zu einer gemeinsamen Tour durch das Großherzogum ein.

End-of-Season-Tour des ACL

Die letzte Ausfahrt

(LW) - Ein blauer Himmel und recht angenehme Temperaturen - Petrus meinte es gut mit den Motorradfahrern, die am Samstagnachmittag von Bartringen aus die Straßen unsicher machten und - zumindest offiziell - ein letztes Mal in diesem Jahr ihren Maschinen freien Lauf ließen. Die von ACL und der Maison du Motard organisierte Rundfahrt führte vom ACL-Sitz in der Route de Longwy aus entlang der belgischen Grenze in Richtung Norden des Landes.

Ob die luxemburgischen Zweiradfans ihre Maschinen nun für den Winter wegschließen werden, darf bezweifelt werden - denn auch in den kommenden Tagen sollen die Temperaturen weiterhin im zweistelligen Bereich liegen. Womöglich mit einigen Regenwolken am Himmel, aber auch hier gilt wie immer: Auf die Wettervorhersagen ist nicht unbedingt Verlass.

