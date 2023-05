Eine Adelshochzeit in Deutschland - und dann noch entfernte Verwandschaft? Das wollte sich auch ein Vertreter des luxemburgischen Adels nicht entgehen lassen.

Hochzeit in München

Prinz Louis feiert bei der Hochzeit von Ludwig Prinz von Bayern

Eine Adelshochzeit in Deutschland - und dann noch entfernte Verwandschaft? Das wollte sich auch ein Vertreter des luxemburgischen Adels nicht entgehen lassen.

(LW) - Ludwig Prinz von Bayern, ein Abkömmling des früheren bayerischen Herrscherhauses der Wittelsbacher und Urenkel von Antonia von Luxemburg, hat „Ja“ gesagt: Der 40-jährige Urenkel des letzten Bayern-Königs Ludwig III. ehelichte an diesem Samstag Sophie-Alexandra Evekink, eine Politik- und Kriminalwissenschaftlerin mit niederländisch-kanadischen Wurzeln, in der Theatinerkirche in München.

7 Bayerische Trachtenvereine ziehen über den Odeonsplatz zur kirchlichen Hochzeit von Ludwig Prinz von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink zur Theatinerkirche. Foto: dpa

Los ging es bereits um 8.30 Uhr mit dem Empfang der Gäste. Kurz vor 10 Uhr empfing der Erzbischof von München und Freising, Reinhard Kardinal Marx (der von 2001 bis 2007 auch Bischof von Trier war), die Braut. Die kirchliche Zeremonie dauerte rund 1,5 Stunden. Die standesamtliche Trauung fand bereits im Winter statt.

5 Auch Prinz Louis zählt zu den Gästen. Foto: dpa

Die große Hochzeitsfeier findet auf Schloss Nymphenburg statt - geladen sind rund 1.000 Gäste, darunter neben Freunden und Familie auch Vertreter verschiedener Adelshäuser. Luxemburg ist durch Prinz Louis vertreten. Das Schloss Nymphenburg befindet sich noch innerhalb der heutigen Stadtgrenze der bayerischen Landeshauptstadt - es diente von 1715 bis 1918 als Sommersitz der Kurfürsten und Könige von Bayern aus dem Haus Wittelsbach.

6 Leopold Prinz von Bayern und seine Frau Ursula, Prinzessin von Bayern. Foto: dpa

Die Verbindung des Bräutigams nach Luxemburg Prinzessin Antonia von Luxemburg, die Schwester der Großherzoginnen Charlotte und Marie-Adelheid, heiratete im April 1921 im Alter von 21 Jahren den 30 Jahre älteren Kronprinzen Rupprecht von Bayern - eine Verbindung, die sie und ihre Kinder 1944 in die Sippenhaft der Nazis geraten ließ. Ihre Tochter Irmingard Prinzessin von Bayern, geboren 1923, heiratete 1950 Ludwig Karl Maria Prinz von Bayern. Aus dieser Ehe entstammt Luitpold Prinz von Bayern, geboren 1951, der Vater von Bräutigam Ludwig.

