Wegen einer Knieverletzung muss Großherzogin Maria Teresa sich einer Operation unterziehen.

Die Großherzogin muss unters Messer

Wegen einer Knieverletzung muss Großherzogin Maria Teresa sich einer Operation unterziehen.

(mth) - Großherzogin Maria Teresa muss sich in Kürze einem chirurgischen Eingriff am Knie unterziehen. Das teilte das Hofmarschallamt am Freitag mit.

Grund für den Eingriff ist eine Knieverletzung. Die Großherzogin werde mehrere Wochen nicht in der Lage sein, ihren Verpflichtungen nachzukommen.