Zwei Titanenwurzblumen blühen derzeit in Kiel. Eine Blume die wegen ihrer Größe, aber auch wegen ihres Geruch berüchtigt ist.

(dpa/na) - Bei gleich zwei Titanenwurzblumen im botanischen Garten der Kieler Christian-Albrechts-Universität ist am Wochenende die Blüte aufgegangen. Die Pflanze stammt aus den Regenwäldern Sumatras, blüht sehr selten und nur drei Tage lang.



Sie gilt als die größte Blume der Welt. Nach Angaben der Hochschule ist noch seltener der Umstand, dass gleich zwei Blütenstände in einem Topf fast gleichzeitig erblühen. Die Blume ist auch für ihren Geruch bekannt. Sie riecht nach Aas und verrottetem Fisch und lockt so Aaskäfer und Aasfliegen an.



3 Zwei Tochterknollen der Titanenwurz-Pflanze blühen im Botanischen Garten der Christian-Albrechts-Universität. Die Pflanze gehört zu den weltweit größten und geruchsintensivsten Blumen Foto: dpa

Zwei Tochterknollen der Titanenwurz-Pflanze blühen im Botanischen Garten der Christian-Albrechts-Universität. Die Pflanze gehört zu den weltweit größten und geruchsintensivsten Blumen Foto: dpa