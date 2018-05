Der Kuss, das Kleid, der Nachhall auf die Predigt und ein Ständchen von Elton John - die Party nach der Trauung von Prinz Harry und seiner Frau Meghan ist in vollen Gang.

Die Feier danach: Elton John singt für das Brautpaar

Wie geht es nach der Aufsehen erregenden Trauung weiter? Nicht nur das Brautpaar stand im Fokus des Interesses.

(dpa/dco) - Er dauerte etwa eineinhalb Sekunden, ähnlich wie bei der Hochzeit seines Bruders Prinz William und Herzogin Kate vor sieben Jahren: Kurz nach ihrer Hochzeit in Windsor haben sich Prinz Harry (33) und seine Frau Meghan (36) auf der Treppe der Kapelle einen kurzen Kuss gegeben.



Nach der Trauung fuhr das Brautpaar in einer offenen Kutsche durch das Dorf. Foto: AFP

Das Paar stand strahlend vor der St.-Georgs-Kapelle in Windsor westlich von London und stieg dann in eine offene Kutsche, um durch das Städtchen zu fahren und sich den Zehntausenden Fans zu zeigen, die dem Paar begeistert zujubelten.



Viele winkten bei strahlend blauem Himmel mit britischen Flaggen und machten Fotos. Als bei der Feier die britische Nationalhymne erklang, sangen viele draußen mit. Danach brandete Jubel auf, die Glocken läuteten.



Strahlend im Sonnenlicht: Nicht nur die Braut, sondern insbesondere auch ihr Diadem sorgte für Gesprächsstoff. Foto: AFP

Meghans Brautkleid im Detail Das Brautkleid: Clare Waight Keller, britische Chefdesignerin des französischen Modehauses Givenchy, hat das Kleid entworfen. Meghan habe Keller Anfang des Jahres getroffen und sich für sie als Designerin ihres Brautkleides entschieden, teilte der Kensington-Palast am Samstag zu Beginn der Hochzeit mit. Das eher schmal geschnittene und bodenlange Kleid ist schlicht, fast minimalistisch, hat Dreiviertel-Ärmel und einen U-Boot-Ausschnitt. Meghan habe sich für ein reines Weiß entschieden, weil dies frisch und modern wirke. Darüber war im Vorfeld spekuliert wurde, da es für Meghan bereits die zweite Ehe ist.

Die Wahl der Designerin dürfte die meisten Fans und Beobachter überrascht haben. Meghan habe damit den Erfolg eines britischen Talents zeigen wollen, das inzwischen an der Spitze von drei weltweit erfolgreichen Modehäusern gestanden habe, hieß es vom Palast. Vor Givenchy war Keller bei Pringle of Scotland und Chloé. Der Brautstrauß: In den kleinen, weißen Brautstrauß sind Vergissmeinnicht eingearbeitet - die Lieblingsblumen von Harrys 1997 gestorbener Mutter Diana. Damit wolle das Paar an diesem besonderen Tag an Diana erinnern und sie ehren. Im Strauß waren außerdem Blumen, die Harry am Vortag selbst aus dem privaten Garten des Kensington-Palasts gepflückt hatte. Die Tradition, Myrte im Brautstrauß zu tragen, sei nach einem Besuch im Jahr 1845 von Königin Victoria in Deutschland entstanden. Sie habe damals in Gotha einen Strauß mit Myrte von der Großmutter ihres Mannes, Prinz Albert, bekommen. Noch im selben Jahr pflanzte sie selbst eine solche Pflanze an der Terrasse des Osborne Hauses - und dort wächst die Myrte bis heute. Die Zweiglein in Meghans Strauß stammen von dieser Pflanze. Diadem und Schleier: In den fünf Meter langen Schleier der Braut sind Symbole eingearbeitet, die alle 53 Länder des Commonwealth präsentieren sollen. Die gestickten Blumenmotive sollen die Flora der 53 Länder darstellen. Designerin Keller habe großen Wert darauf gelegt, dass jedes der Symbole einzigartig sei. Die Arbeiter hätten Hunderte Stunden mit dem Nähen verbracht - und damit, alle 30 Minuten ihre Hände zu waschen, damit Tüll und Fäden makellos bleiben, hieß es vom Palast. Gehalten wurde der Schleier von einem funkelnden, mit Diamanten besetzten Platin-Diadem, das nach Angaben des Palasts aus dem Jahr 1932 stammt und Meghan von Königin Elizabeth II. geliehen wurde. Es gehörte einst Queen Mary.





Nach ihrer bejubelten Kutschfahrt durch Windsor zum Schloss zurückgekehrt, um dort mit ihren Hochzeitsgästen zu feiern - ohne Kameras. Damit ist der öffentliche Teil der Trauung praktisch vorüber. Zunächst gab es für die rund 600 Gäste auf Einladung von Königin Elizabeth II. einen Empfang in der St.-Georgs-Halle direkt neben der gleichnamigen Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor.



Meterlang zog sich der Brautschleier der neuen Herzogin von Sussex. Foto: AFP

Am Samstagabend bestand dann aber nochmal kurz die Chance für royale Fans, möglicherweise einen weiteren Blick auf das Brautpaar zu erhaschen: Gegen 20.00 Uhr wollten sie zum Abendempfang von Harrys Vater Prinz Charles ins etwa zwei Kilometer entfernte Frogmore House fahren, einem idyllisch gelegenen Anwesen auf dem Schlossgelände.



Reaktion von Markles Vater



Der Vater von Meghan Markle hat von Kalifornien aus Glückwünsche zur Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry geschickt. „Mein Baby sieht wunderschön und sehr glücklich aus“, sagte Thomas Markle dem Promiportal „TMZ“. „Ich wünschte, ich wäre dort und wünsche ihnen all meine Liebe und alles Glück.“

Der Moment, auf den viele Fans gewartet haben: der Kuss des Brautpaars. Foto: AFP

Markle sagte weiter, dass die Zeremonie für ihn „emotional und voller Glück“ gewesen sei. Der 73-Jährige ist in Kalifornien und erholt sich dort von einer Herzoperation. Er hatte seine Tochter eigentlich zum Traualtar führen sollen, seine Teilnahme an der Hochzeit aber kurzfristig wegen dieser gesundheitlichen Gründe abgesagt.



Nachhall der Predigt

Besonderen Eindruck hinterließ die Predigt - nicht nur in den sozialen Netzwerken: „Zwei junge Menschen haben sich verliebt, und wir sind alle gekommen.“ Bischof Michael Curry von der Episkopalkirche predigte feurig über die Liebe und brachte die Gemeinde und das Brautpaar auch mal zum Lachen - ein Kontrast zur eher feierlich-steifen Zeremonie des anglikanischen Gottesdienstes. „Die Liebe hat Macht. Liebe kann helfen und heilen, wenn nichts anderes das vermag“, sagte er. Liebe verändere Leben und könnte die Welt verändern.

Michael Bruce Curry, Oberhaupt der Episkopalkirche der USA, hielt eine Predigt bei der Trauung von Meghan Markle und Prinz Harry, die für viel Aufmerksamkeit sorgte. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa

„Liebe ist der einzige Weg“ - Bischof Currys unerwartete Predigt Mit einer lebhaften und auch politischen Predigt hat US-Bischof Michael Bruce Curry bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle einen unerwarteten Akzent gesetzt. „Wir müssen die Macht der Liebe entdecken, die heilende Kraft der Liebe. Und wenn wir das entdecken, dann werden wir aus dieser alten Welt eine neue machen können. Liebe ist der einzige Weg“: Der Priester leitete mit diesen Worten des vor 50 Jahren ermordeten schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King seine Predigt ein. Er brachte damit einen Hauch der afroamerikanischen Kirchenkultur und auch des Kampfes gegen Rassismus mit nach Windsor. Liebe dürfe weder unterschätzt noch übermäßig sentimental betrachtet werden, sagte der afroamerikanische Prediger. Aber: Es sei Kraft in der Liebe. „Liebe kann helfen und heilen, wenn nichts anderes das vermag.“ Diese Macht der Liebe könne man hier bei der Hochzeitsfeier beobachten, fügte er hinzu. „Zwei junge Menschen haben sich verliebt, und wir sind alle hier.“ Er predigte über die bedingungslose Liebe Gottes, und darüber, wie die Menschen diese selbstlose Liebe leben sollten. Curry erinnerte die Hochzeitsgäste daran, wie schwarze Sklaven in den USA mit Hilfe dieser Liebe Gottes ihr Leid linderten. Seine Worte wurden zu einem unerwarteten Moment der Hochzeitszeremonie. Vor allem der leidenschaftliche Predigtstil sorgte für Aufsehen, die Mitglieder der königlichen Familie sind sonst eher getragenes Zeremoniell gewohnt. Curry habe den besten Moment des Gottesdienstes geliefert, schrieb etwa das US-Magazin „Vanity Fair“ auf Twitter, was allerdings nicht ohne Widerspruch blieb. Der Bischof habe zu lange geredet und dem Brautpaar die Show gestohlen, kritisierten einige. Der 1953 geborene Curry ist Bischof von Chicago und seit 2015 das Oberhaupt der Episkopalkirche der Vereinigten Staaten. Er ist der erste Afroamerikaner, der dieses Amt innehat. Die Episkopakirche ist der Ableger der anglikanischen Church of England. Der von der US-Bürgerrechtsbewegung geprägte Bischof setzt sich für die Rechte von Homosexuellen und die Versöhnung zwischen Schwarzen und Weißen ein. Die in Los Angeles geborene Meghan Markle wurde vor ihrer Hochzeit anglikanisch getauft. Das Brautpaar hatte die Feier selbst mitgestaltet - die Rede des US-Predigers kann man auch als persönliche Note der beiden verstehen.

Der Empfang



Beim Mittagsempfang auf Schloss Windsor blieben die Hochzeitsgäste von Prinz Harry und Meghan unter sich. Was sie auf den Tellern haben, verriet der Palast aber. Unter den Häppchen sind Spargel mit Schinken und Spargel mit Tomaten und Mozzarella, pochiertes Hühnchen, Lamm aus der Region, Erbsenrisotto und Schweinebauch mit Apfelkompott. Angestoßen wurde unter anderem mit Champagner und Wein. Thronfolger Prinz Charles, Harry und Meghan werden laut Mitteilung Ansprachen halten. Die Moderation soll Harrys Bruder und Trauzeuge, Prinz William übernehmen.

Zum Programm gehört demnach auch das Anschneiden der Hochzeitstorte vor den rund 600 Gästen, die auch schon im Traugottesdienst waren. Dass das Brautpaar auf den traditionellen schweren Fruchtkuchen verzichtet, wird als eines von vielen Signalen gewertet, dass Harry und Meghan frischen Wind ins Königshaus bringen wollen. Der Kuchen wird unter anderem Holunderblütensirup von Ländereien der Queen enthalten. 150 Blumen dienen als Deko, die meisten davon aus Großbritannien.



Elton John singt für das Brautpaar



Der britische Sänger und Pianist Elton John hat beim Hochzeitsempfang von Prinz Harry und Meghan Musik gemacht. Der 71-Jährige sei bei der Feier nach dem Gottesdienst aufgetreten, teilte der Palast am Samstag mit. Unklar war zunächst, was John spielte oder sang. Prinz Harry habe den Musiker darum geben, hieß es in der kurzen Mitteilung weiter, und dieser habe aus enger Verbundenheit mit Harry und seiner Familie zugesagt. Elton John war mit Harrys Mutter Diana befreundet. 1997 spielte und sang er bei deren Beerdigung eine für sie umgeschriebene Version von „Candle in the Wind“. Harry war damals zwölf Jahre alt.

Flitterwochen?



Am Dienstag erfüllen Harry und Meghan dann schon ihre royalen Pflichten bei einer Garten-Party des Buckingham-Palasts, auf der Prinz Charles Vertreter wohltätiger Organisationen empfängt. Danach könnte es für die Frischvermählten in die Flitterwochen gehen, doch den Ort der möglichen Reise hält der Palast geheim.