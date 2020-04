Melania Trump wird 50 Jahre alt. In der Pandemie scheint die Frau des US-Präsidenten endlich ihre Stimme gefunden zu haben.

Die distanzierte First Lady

In der Pandemie scheint die Frau des US-Präsidenten endlich ihre Stimme gefunden zu haben.

von Thomas Spang (Washington)



Eine große Party fällt aus. Wie Melania Trump am 26. April stattdessen ihren runden Geburtstag feiert, bleibt das Geheimnis der notorisch zurückhaltenden Frau. Wie so oft zieht das ehemalige Supermodell an der Seite des Präsidenten die Privatsphäre vor.

Im vergangenen Jahr sorgte ein Foto für Aufsehen, das die First Lady im grünen Kleid umringt von Fotografen in schwarzen Anzügen einsam vor einem Bouquet mit gelben Rosen zeigt. „Wo sind ihr Mann und ihr Sohn?“, kommentierte die Internetgemeinde das auf dem Twitter-Konto des Weißen Hauses mit einem Happy-Birthday-Gruß veröffentlichte Bild. Dass es zu ihrem 50. Geburtstag für rote Rosen reicht, glauben nicht viele Beobachter des Weißen Hauses. Die First Lady fühle sich wohl in ihrer Haut, aber nicht an der Seite eines um ein fast ein Vierteljahrhundert älteren Ehemannes namens Donald Trump.

6 Melania Trump - Mädchenname: Melanija Knavs - lernte Donald Trump 1998 kennen. Das Paar heiratete 2005. (hier: eine Aufnahme aus dem Jahr 2003) Foto: dpa

um weitere Bilder zu sehen. Melania Trump - Mädchenname: Melanija Knavs - lernte Donald Trump 1998 kennen. Das Paar heiratete 2005. (hier: eine Aufnahme aus dem Jahr 2003) Foto: dpa Melania tritt stets stilsicher auf - wie hier in einer Abendrobe des französischen Couturiers Gilles Mendel (Marke: J. Mendel), der mittlerweile in den Staaten lebt und arbeitet. Foto: dpa Die First Lady zeigt sich bei Terminen ohne ihren Gatten stets gut gelaunt - wie hier bei einem Event der Jugendhilfekampagne Be best im Weißen Haus. Foto: dpa Neben Ehemann Donald wirkt die gebürtige Slowenin immer etwas frostig und steif. Foto: AFP Aufnahme aus dem Jahr 2016: Barron, das einzige Kind des Paares, kam 2006 zur Welt. Donald Trump hat vier weitere Kinder aus zwei anderen Beziehungen. Foto: dpa Melanias größter Schatz ist Barron Trump: Der 14-Jährige besucht derzeit die St. Andrew's Episcopal School in Potomac, Maryland. Foto: dpa

Sonderbare Beziehung

Das Verhältnis des Paares wirkt eher geschäftsmäßig. Sie zieht sich häufig in die Privatgemächer des Weißen Hauses zurück, lässt offizielle Termine ausfallen oder reist alleine mit Sohn Barron nach Mar-a-Lago, dem Wintersitz der Familie in Florida. Manche sagen, die Beziehung des seit 2005 verheirateten Paars sei so eisig wie der Blick, den Melania bei gemeinsamen Auftritten in die Kameras wirft.

Dabei zeigt die „First Lady“ in der Corona-Pandemie mehr menschliche Anteilnahme als der Präsident, dem angesichts des Versagens seiner Regierung zuletzt nichts Besseres einfiel, als laut darüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoll sei, als Haushaltsreiniger eingesetzte Desinfektionsmittel zu schlucken oder zu injizieren.

„Sie hat von den beiden sicherlich das größere soziale Einfühlungsvermögen“, meint Katherine Jellison, eine Historikerin, die sich auf die Geschichte der First Ladies spezialisiert hat, gegenüber der „Washington Post“. Melania sei „eine intelligente Person, die sich darauf konzentriert, faktenbasierte Botschaften zu senden.“



Als Kontrapunkt zu dem „America first“-Nationalismus, den der Präsident in der Pandemie mit Grenzschließung, Mauerbau und Einwanderungsstopp betont, startete die gebürtige Slowenin eine diplomatische Offensive aus dem Ostflügel des Weißen Hauses, wo ihre Büros liegen. Die First Lady telefonierte unter anderen mit Brigitte Macron aus Frankreich, Carrie Symonds, der Lebenspartnerin des an Covid-19 erkrankten Premierministers Boris Johnson und der Frau des deutschen Bundespräsidenten, Elke Büdenbender.

First Lady schläft einen Stock über Trump Im Weißen Haus hat das Präsidentenpaar getrennte Schlafzimmer.

Kein Partygirl

Viele Amerikaner würden gerne mehr von der schüchternen Frau sehen, die in Umfragen nach Michelle Obama als die am meisten bewunderte Frau in den USA gilt – und zwar noch vor Oprah Winfrey. Doch damit ist jenseits ihrer Aktivitäten in den „sozialen“ Medien eher nicht zu rechnen. Der Familienfreund Paolo Zampolli, der das ungleiche Paar im Weißen Haus bekannt gemacht hat, meint, Melania sei schon immer sehr zurückhaltend gewesen. Sie sei seinerzeit nach New York gekommen, um als Model ihr Geld zu verdienen. „Sie kam nicht, um Party zu machen.“

Jetzt liege ihr Fokus auf Sohn Barron, der im Teenageralter ist. Die First Lady wacht über dessen Privatsphäre mit denselben Argusaugen wie über ihre eigene. Was dafür spricht, dass mindestens die beiden ihren 50. Geburtstag zusammen feiern werden.

