Die Atzen, das sind die beiden sympathischen Berliner Rapper Manny Marc und Frauenarzt. Den Durchbruch schafften sie 2009 mit dem Song „Das geht ab! (Wir feiern die ganze Nacht)". Heute haben sie längst Kultstatus erreicht – und sind dabei zum globalen Phänomen geworden: Denn man muss kein Deutsch können, um die Botschaft ihrer Musik zu verstehen. Den Atzen geht es nur um eins: hemmungsloses Feiern, ohne Vorurteile. Am Mittwochabend haben sie auf der „Schueberfouer" gespielt und sich kurz vor dem Auftritt mit DJ Reckless Zeit für ein Interview genommen – auf der Straße in Limpertsberg.



Liebe Atzen, spielt ihr zum ersten Mal in Luxemburg?

Frauenarzt: Ehrlich gesagt, ja. Wir hatten zwar schon öfters Auftritte in Frankreich, Kroatien oder Italien. Aber hier noch nie.

In Frankreich? Obwohl alle eure Texte ja auf Deutsch sind ...

Frauenarzt: Ja, wir sind auch überrascht davon. Die verstehen zwar nur einen kleinen Teil von unseren Texten, aber die Musik hat sich da halt durchgesetzt.



Manny Marc: Sogar in Japan werden unsere Lieder gehört. Das ist kein Witz. Vor allem die Songs „Disco Pogo“, „Das geht ab!“ oder „Strobo Pop“ sind sehr beliebt bei denen. Da haben wir eine kleine Mini-Fanbase, die feiern das total ab. Und die verstehen wahrscheinlich auch kein Wort. Auch in Amerika waren wir mit einem Album in den Charts. Das ist schon sehr übergreifend. Die Leute verstehen irgendwie, dass unsere Musik um Party geht. Und es ist ja eh fast eine halbe Fantasiesprache, die wir von uns geben. Disco Pogo Dingelingeling geht überall.

DJ Reckless: Musik spricht für sich.



Auf der Hoteltreppe in Limpertsberg: Manny Marc (l.), Frauenarzt (2 v. r.) und DJ Reckless (r.) im Gespräch mit dem LW-Journalisten.

Foto: Pierre Matgé

Wie beschreibt man eure Musik?

Frauenarzt: schrill, bunt, nett, immer gut gelaunt und hoch professionell.

Ihr sprecht es gerade an, die gute Laune gehört zu eurer Show. Aber ist es nicht irgendwann anstrengend, ständig auf der Bühne für Party-Stimmung zu sorgen?

Manny Marc: Nein. Das ist gar nicht anstrengend. Das Einzige, was ein bisschen anstrengt, ist die ganze Rumfliegerei. Ansonsten ist immer alles geil für uns. Dafür leben wir ja, das ist unser Lifestyle sozusagen.

Und wenn ihr merkt, dass ihr einen schlechten Tag habt?

Manny Marc: Das hatte ich glücklicherweise noch nie.

Frauenarzt: Du musst dir das manchmal auch vorstellen, wie wenn du ein Theaterstück spielst. Du bist vielleicht traurig, aber musst abends auf der Bühne einen Komödianten spielen. Dann legst du halt den Schalter um und bringst die Komödie auf die Bühne. „The Show must go on“, wie Elvis sagen würde. Aber nichtsdestotrotz haben wir das eigentlich eher selten. Natürlich passieren auch Dinge im privaten Leben, die einen dann beschäftigen.

DJ Reckless: Wie neulich, als das japanische Restaurant zu hatte. Da waren wir so sauer ...

Manny Marc: Weißt du, was das Gute ist. Wir haben halt immer ein dankbares Publikum. Da waren zwar mal Auftritte mit weniger Leuten dabei. Dann machen wir halt eine Privatparty daraus. Das kann dann schon mal bei fünf Gästen anfangen. Oder wir spielen vor mehreren Tausend bis hin zu über einer Million, als wir vor dem Brandenburger Tor performen durften. Und egal, wie viele Zuschauer es auch sind, solange sie gut gelaunt sind, pusht das einen ohne Ende.



Als "schrill, bunt, nett, immer gut gelaunt und hoch professionell" beschreibt Frauenarzt die Musik der Atzen.

Foto: Pierre Matgé

Hattet ihr denn auch schon einmal einen Auftritt, bei dem das Publikum nicht mitmachte?

Manny Marc: Nein, das hatten wir tatsächlich noch nie.

Frauenarzt: Ich kann mich auch an keinen solchen Auftritt erinnern.

An welchen Auftritt könnt ihr euch denn besonders gut erinnern?

Frauenarzt: Man, das sind mittlerweile so viele gewesen. Da fragst du eine Frage, die wirklich sehr schwer ...

Manny Marc: Vielleicht der mit dem Stromausfall.

Frauenarzt: Ja genau, das war nicht schlecht. Vor einigen Jahren spielten wir in einem Club in Mönchengladbach und hatten einen Stromausfall. Es gab keine Fenster. Es war stockfinster in dem Laden. Du hast nichts mehr gesehen. Nichts. Manny Marc: Aber wir haben einfach weitergespielt. Im Dunkeln. Wir haben mit einem Megafon rumgebrüllt, und die Leute haben das einfach nur gefeiert. Die Stimmung war super.

Was hört ihr privat für Musik?

Frauenarzt: Von allem etwas. Ich höre sehr gerne Rock, Reggae, Hip-Hop, Dubstep, Techno, Jazz und sogar Folklore. Eigentlich ist alles dabei.

Auch Ballermann-Musik? Ihr werdet selbst da ja häufig gespielt ...

Frauenarzt: Ehrlich gesagt nicht viel. Aber es kommt darauf an. Ballermann-Musik ist ein großer Begriff, schließlich wird am Ballermann alles gespielt. Aber ich nehme mal an, du meinst Party-Schlager. Und wenn die unterhaltsam und witzig sind, dann höre ich das ab und an sehr gerne.

Manny Marc: So sind wir zum Beispiel große Fans von Alexander Marcus und seiner Electrolore-Musik. Und das ist vermutlich auch für viele typische Ballermann-Musik.

Wie kommt man eigentlich auf den Namen „Frauenarzt“?

Frauenarzt: Das ist eine Jugendsünde. Ich glaube, ich war 18, als ich mir den Namen gegeben hab. Manny Marc war dabei. Das war so eine spontane Aktion von fünf Minuten während einer Autofahrt. Unter dem Namen habe ich meine erste Kassette aufgenommen und die meinen Kumpels geschenkt. Dass ich irgendwann mit meiner Musik Erfolg habe, damit habe ich damals nicht gerechnet. Den Namen habe ich halt einfach beibehalten – auch wenn er ein bisschen bekloppt ist. Aber frage ihn doch einfach mal, wieso er „Manny Marc“ heißt ...

Manny Marc: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es klingt gut, rollt gut über die Zunge und ist leicht zu merken. Vermutlich habe ich in der Schule beim Marketing–Unterricht irgendwann einmal aufgepasst.

Für diejenigen, die euch noch nie live gesehen haben, wie bereitet man sich auf ein Atzen-Konzert vor?

Frauenarzt: Gar nicht. Du brauchst einfach nur du selber sein und aus dir rausgehen. Die Musik einfach mal wirken lassen. Das heißt aber auch, man sollte ohne Vorurteile kommen. So mache ich das bei jedem Konzertbesuch. Wer keine Erwartung hat, kann auch nicht enttäuscht werden.



Im Vorfeld nicht zu viel versprochen: Die Atzen haben den "Stall" auf der "Schueberfouer" gerockt - zwar nur kurz, dafür aber heftig!

Foto: Pierre Matgé





