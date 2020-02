Eine Hörerumfrage habe ergeben, dass der Nutzwert in Zeiten mobiler Navigationssysteme und Apps gering sei. Der Sender verabschiedet sich vom Format der Verkehrsdurchsage mit einem "best of" zum Nachhören.

Deutschlandfunk schafft Verkehrsmeldungen ab

Tom RUEDELL Eine Hörerumfrage habe ergeben, dass der Nutzwert in Zeiten mobiler Navigationssysteme und Apps gering sei. Der Sender verabschiedet sich vom Format der Verkehrsdurchsage mit einem "best of" zum Nachhören.

Nicht nur im deutschen Radio ist sie eine Institution, im Land der Autobahnen aber ganz besonders: Die Verkehrsdurchsage zur vollen oder halben Stunde. Seit 1971 warnten ernste Sprecher und Sprecherinnen die Autofahrer vor zähfließendem Verkehr, Gefahrensituationen oder Stau. Den Anfang hatte der Bayerische Rundfunk auf seinem Lokalsender Bayern 3 gemacht. Auf dem bundesweit sendenden Deutschlandfunk gab es dann Verkehrsstörungen und Staus aus der ganzen Republik zu hören - verlässlich im Kielwasser der stündlichen Nachrichtensendungen.

Seit dem 1. Februar 2020 ist im Deutschlandfunk nun Schluss mit den gravitätischen Stimmen, die routiniert die Nummern von Autobahnen, Landstraßen und Grenzübergängen sowie die zum Teil recht skurril anmutenden Namen von Anschlussstellen, Autobahnkreuzen und Abfahrten ("A1 Bremen-Hamburg. Zwischen Stuckenborstel und Bockel einstreifige Verkehrsführung") abspulen. Der Deutschlandfunk hat beschlossen, keine Staumeldungen mehr zu senden.

Der Sender begründet diesen Eingriff in seine Programmplanung mit einer Hörerumfrage - denn die hätten mittlerweile andere Mittel und Wege, um sich zu informieren: "Das in den 1970er-Jahren innovative Serviceangebot der Verkehrsnachrichten war in den letzten Jahren verstärkt kritisiert und durch die flächendeckende Verfügbarkeit mobiler Navigationssysteme und Apps für die meisten Hörerinnen und Hörer überflüssig geworden", heißt es auf der Website des Deutschlandfunks. Und: "Durch die bundesweite Ausstrahlung von Deutschlandfunk konnten in den maximal 120 Sekunden immer nur ausgewählte Verkehrsbehinderungen genannt werden, was den Nutzwert deutlich beeinträchtigt hat."

Die so eingesparte Sendezeit soll für längere Nachrichtensendungen genutzt werden - man gewinne an durchschnittlichen Tagen etwa 30 Minuten, so der Sender.

Vierzig Minuten Stau zum Nachhören

Für alle Fans von Kamener Kreuz und stockendem Verkehr: 40 Minuten aus fast 56 Jahren Stillstand. Mit einer Überraschung am Ende. 🎧 https://t.co/B87oP7oF1w — Deutschlandfunk (@DLF) January 31, 2020

Etwas wehmütig scheint man im Kölner Funkhaus aber doch zu sein: Zum Abschied vom Vekrehrsfunk gibt es auf der Deutschlandfunk-Website einen vierzig(!)minütigen Zusammenschnitt aus den schönsten Staumeldungen seit den 1970er-Jahren. Und Chefsprecher Gerd Daaßen gibt sich zudem die Ehre mit seiner persönlichen Auswahl der schönsten Ortsnamen.