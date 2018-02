(dpa) - In Deutschland ist ein Mann mit 5,28 Promille Alkohol in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Wie die Polizei mitteilte, lag der 35 Jahre alte Mann am Donnerstagabend zunächst bewusstlos in der Innenstadt der Kleinstadt Landau, im Südwesten Deutschlands. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Dort schlug er einem Rettungssanitäter ins Gesicht und verletzte seinen Helfer an Schläfe und Jochbein.

Eine Blutuntersuchung ergab den selten hohen Alkoholwert. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen den Mann. Er blieb zunächst im Krankenhaus.

"Mit Bier nicht möglich"

Jörg Röhrich, forensischer Toxikologe am Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz, sagte auf Anfrage, mehr als drei Promille Alkohol im Blut sei akut lebensgefährlich. Der Mann müsse harten Alkohol getrunken haben, schnell und in großen Mengen. „Mit Bier ist so etwas nicht möglich.“